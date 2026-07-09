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Sofia Ribeiro emociona-se em declaração rara: “Amo-te mais do que as palavras conseguem explicar”

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 54min
Sofia Ribeiro emociona-se em declaração rara: “Amo-te mais do que as palavras conseguem explicar” - TVI

A atriz vive um momento especial

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Sofia Ribeiro celebrou um dia especialmente comovente e decidiu partilhá-lo com os seguidores. A atriz assinalou um momento especial com uma rara publicação nas redes sociais: o 15.º aniversário da sobrinha. Na publicação, a atriz mostrou o rosto da jovem e dedicou-lhe uma mensagem cheia de emoção e ninguém ficou indiferente. 

Na declaração, Sofia fez questão de recordar o percurso que as duas têm partilhado. “A vida não foi sempre justa contigo! Mas há três anos a nossa vida mudou para sempre”, escreveu a atriz, sublinhando o orgulho e a admiração que sente. “És inteligente, forte, linda por fora e por dentro, divertida, sensível, intensaaaa e tens um coração imenso”, acrescentou.

A protagonista de vários sucessos da ficção nacional confessou ainda que nem sempre encontra as respostas certas, mas garantiu que nunca teve dúvidas sobre o amor que sente pela sobrinha. “Ver-te crescer é dos maiores presentes da minha vida”, escreveu, deixando uma promessa emocionante: estará sempre presente para proteger, apoiar e celebrar cada conquista da jovem.

Várias pessoas reagiram de imediato à publicação. Entre elas, destacou-se o comentário de Diana Martins: “Boneca ❤️ semprr aqui ❤️”. Já Rubinho Correia deixou uma nota divertida: “Próximo ano já pode ir sair à noite com o padrinho! 😎😎😎”. Também João Jesus, com quem Sofia Ribeiro vive atualmente uma fase feliz da sua vida pessoal, não ficou indiferente e reagiu com um simples mas expressivo: “❤️🎉❤️”.

Nos últimos tempos, Sofia Ribeiro tem sido dos nomes mais falados, devido à relação com João Jesus, com quem surgiu recentemente em eventos e em várias partilhas nas redes sociais. 

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