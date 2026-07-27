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«Sortuda»: Sofia Ribeiro declara-se a João Jesus durante escapadinha romântica e mostra gesto único

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:36
«Sortuda»: Sofia Ribeiro declara-se a João Jesus durante escapadinha romântica e mostra gesto único - TVI

Dias de puro romance.

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Sofia Ribeiro e João Jesus voltaram a mostrar que estão a viver uma fase de grande felicidade. O casal de atores aproveitou o fim de semana para uma escapadinha romântica até Monsaraz, no Alentejo, onde desfrutaram de dias de descanso, tranquilidade e muito amor.

Através das redes sociais, Sofia Ribeiro abriu o álbum desta viagem especial, partilhando várias fotografias que revelam os momentos mais marcantes da escapadinha. Passeios a cavalo, paisagens deslumbrantes, momentos de cumplicidade a dois, o quarto onde ficaram alojados e até alguns dos pratos que provaram fazem parte da publicação que rapidamente conquistou os seguidores.

Na legenda, a atriz resumiu o momento com uma única palavra: «Sortuda.»

Também João Jesus quis partilhar com os fãs alguns dos melhores momentos vividos durante estes dias. O ator publicou uma seleção de fotografias onde mostrou os pequenos detalhes que tornaram a viagem inesquecível e escreveu apenas: «Tudo.»

As imagens não passaram despercebidas e rapidamente encheram-se de elogios por parte dos seguidores, que continuam rendidos ao casal. Entre as muitas reações, destacam-se comentários como «Gata gataaaa», «Sortuda e merecedora», «Que lindos», «Linda maravilhosa» e ainda «Perfeitos», entre muitas outras mensagens de carinho.

Histórias sem pausas?
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Sofia Ribeiro, de 41 anos, e João Jesus, de 35, vivem atualmente uma das fases mais felizes da relação. Os dois atores assumiram publicamente o namoro em maio deste ano, embora se saiba que já estariam juntos há alguns meses antes da confirmação oficial.

Desde então, o casal tem partilhado alguns momentos da vida a dois, sempre de forma discreta, mas suficiente para mostrar a cumplicidade e o carinho que os une. Esta nova escapadinha a Monsaraz é mais uma prova de que os dois continuam a aproveitar cada oportunidade para criar novas memórias juntos.

Entre paisagens típicas do Alentejo, passeios românticos e momentos de puro descanso, Sofia Ribeiro e João Jesus mostraram que encontraram o cenário perfeito para recarregar energias e celebrar a relação que continua a conquistar os fãs.

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