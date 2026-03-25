Sofia Ribeiro pronuncia-se sobre o drama do momento no Secret Story: «Já fui uma Eva»

A atriz Sofia Ribeiro reagiu no TikTok ao drama entre Eva, Diogo e Ariana no «Secret Story 10», questionando o espanto público e identificando‑se com a situação de Eva.

«Porquê é que estão tão chocados? Quantas 'Evas' vocês conhecem? Quantas de vocês já foram 'Evas'?», lançou Sofia, relativizando: «Isto não me parece uma situação muito diferente daquela que acontece todos os dias à nossa volta. A única diferença é que isto acontece dentro de um programa à vista de toda a gente».

Diogo e Eva entraram com namoro de cinco anos; Diogo envolveu‑se com Ariana, admitindo confusão («Não sou só teu») e intimidades físicas. Ariana chocou‑se ao saber do namoro e confirmou envolvimento entre os dois.

«Olha, eu já fui uma 'Eva'. Noutras circunstâncias, claro, mas também já fui. Já me deixei enredar por um narcisista», confessou Sofia. «Estes predadores escolhem pessoas frágeis, que não se amam, falta de amor próprio, agarram‑se a migalhas».

Descreve o padrão: «Prometem mundos, vitimizam‑se, isolam a vítima que se culpa pelos atos do agressor. Passa para agressão física». Critica Ariana por jogo sabendo do namoro e sociedade julgadora: «O que me dá nojo é ver como as pessoas à volta se movimentam. A vítima é atacada, o culpado sai como vítima».

«Espero que a Eva saia deste buraco o quanto antes. 'Evas', olhem para vocês e saiam disto. A probabilidade de acontecer a cada um é viável», apela Sofia. Num tom firme mas empático, alerta para manipulação: «Não escolhe inteligentes ou menos inteligentes, tem a ver com momentos frágeis».

Recorde aqui a passagem de Sofia Ribeiro pelo «Dois às 10»: