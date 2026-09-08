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Quem é Sol? Conheça Maria Nunes, a jovem atriz cega que está a conquistar o público em «Coração de Mãe»

  • Hoje às 10:29
Quem é Sol? Conheça Maria Nunes, a jovem atriz cega que está a conquistar o público em «Coração de Mãe» - TVI

Sol promete conquistar o público em «Coração de Mãe»: Conheça Maria Lopes, a jovem atriz que lhe dá vida

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Há uma nova jovem promessa a chegar ao pequeno ecrã e que não está a deixar ninguém indiferente. Maria Nunes é uma das atrizes de «Coração de Mãe», a nova novela da TVI, que chegou ao pequeno ecrã esta segunda-feira, e dá vida a Sol, uma personagem especial que já conquistou o coração do público.

Cega também na vida real, a jovem atriz traz à ficção uma representação inclusiva de destaque e uma enorme autenticidade. Com talento, força e uma presença que promete marcar a nova aposta da estação, Maria Lopes chega ao ecrã para dar vida a uma personagem cheia de sonhos e de carinho.

Sol, uma menina criativa e carinhosa

Na novela, Sol é criativa, maravilhosa, mágica e carinhosa. É a menina dos olhos do pai, João, com quem mantém uma relação de profunda sintonia, amor e partilha.

Sol ficou com o nome da mãe, Solange, que morreu durante o parto. Uma ausência que faz parte da sua história e que marca, desde o início, o seu percurso.

Apesar da sua condição, Sol tem um grande desejo: ser autónoma e conquistar a sua independência. Determinada e cheia de sonhos, a jovem personagem promete mostrar que nada pode impedir alguém de lutar pelo seu próprio caminho.

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Maria Nunes traz uma representação inclusiva a «Coração de Mãe»

Também cega na vida real, Maria Nunes assume agora um importante desafio ao dar

Com uma história que promete emocionar e uma atriz que traz uma autenticidade única ao papel, Sol tem tudo para se tornar uma das personagens mais queridas de «Coração de Mãe».

 Reveja aqui alguns dos momentos mais marcantes do episódio de estreia:

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