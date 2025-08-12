Vem aí em «A Fazenda»: Ponto fraco de Svetlana é descoberto e usado contra ela

Exclusivo «A Fazenda»: Svetlana liberta Eduardo, mas nem imagina em troca de quê

Em «A Fazenda», Esmeralda (Julie Sergeant) pede a Carlinhos que vá buscar umas caixas às traseiras, aprestando-se para tomar conta de Boris. Carlinhos hesita, mas acaba por entregar o gato a Esmeralda. Miro (Pedro Hossi) surge e mete o gato numa caixa, saindo disparado.

Miro, com um telefone barato na mão, diz a Alba (São José Correia) estar na hora de passarem à fase seguinte do plano para salvarem Eduardo (Diogo Amaral), começando a escrever uma mensagem. Svetlana (Sónia Balacó) continua em pânico com o desaparecimento de Boris, olhando muito irritada para Esmeralda. Recebe mensagem a exigir a libertação de Eduardo em troca de Boris, ficando em choque.

Svetlana exige nos limites a Eduardo que lhe diga quem raptou Boris, mas Eduardo assevera-lhe não saber o que se está a passar. Esmeralda tenta persuadir Svetlana a aceitar aquela troca. Conta depois a Eduardo que foi Miro quem raptou Boris para o ajudar.

De relemebrar que Svetlana raptou Eduardo: