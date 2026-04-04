Afastada da televisão, como está Sónia Brazão aos 51 anos?

Sónia Brazão, atualmente com 51 anos, continua a ser uma das figuras públicas mais admiradas em Portugal, não só pela sua beleza natural, mas também pela enorme resiliência que demonstrou após um acidente grave que mudou profundamente a sua vida.

O acidente que marcou a sua história

Em 2011, a atriz viveu um momento dramático quando uma explosão de gás no seu apartamento, em Algés, lhe provocou queimaduras de 2.º e 3.º grau em cerca de 90% do corpo. A situação deixou-a entre a vida e a morte.

Sónia Brazão esteve internada durante vários meses no Hospital de São José, onde teve de enfrentar um longo processo de recuperação, incluindo cirurgias e a reaprendizagem de funções básicas.

«Tive de reaprender a respirar. É possível ficarmos bem, há tantos tratamentos», recordou mais tarde.

Uma nova relação com a imagem e com a vida

Quase 15 anos após o trauma, a atriz partilha regularmente nas redes sociais fotografias em biquíni, mostrando o corpo sem esconder as cicatrizes. Sem complexos, assume uma postura de aceitação e autoconfiança.

«Gosto mais desta Sónia. A vida levou-me aqui para alguma coisa, para me reencontrar.»

Solteira e em paz com o seu percurso, continua a despertar admiração pela força e pela beleza que mantém ao longo dos anos.

O sucesso na televisão portuguesa

Antes do acidente, Sónia Brazão já era um rosto muito popular junto do público. Nos anos 2000, destacou-se pelo talento e elegância, conquistando uma legião de fãs.

A sua estreia de maior impacto aconteceu na série juvenil «Morangos com Açúcar», da TVI, onde interpretou a professora Julieta Borges, uma personagem que permanece na memória dos espectadores.

Posteriormente, integrou outras produções de sucesso do canal, como as novelas «Deixa que te Leve» e «A Outra», além de participar no programa de entretenimento «A Tua Cara Não me é Estranha».

Aos 51 anos, a atriz prova que a força interior, a autenticidade e o charme podem perdurar no tempo, tornando-se um exemplo de coragem e reinvenção para muitos portugueses.