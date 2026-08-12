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O que é feito de Sónia Brazão, 15 anos após o acidente que explodiu a sua casa?

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O que é feito de Sónia Brazão, 15 anos após o acidente que explodiu a sua casa? - TVI

Como está a atriz Sónia Brazão, 15 anos após a explosão do seu apartamento? Atriz regressa às raízes

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Sónia Brazão tem atualmente 51 anos. Apesar de estar afastada da vida mediática e da representação, ainda é uma das figuras públicas mais admiradas e mais reconhecidas do nosso País. A atriz tem estado a viver uns dias de férias de descanso num dos lugares que mais significado tem para ela: O Douro. Sónia Brazão regressou, na companhia de alguns familiares, à terra dos seus pais e é por lá que tem aproveitado para descansar.

Algumas das imagens foram partilhadas nas redes sociais. «É tão bom voltarmos onde fomos muito felizes…Cheiros de infância, Família, Ribeiros, Gatos… e muitas muitas memórias que estão em Trás-os-Montes… Tantas Saudades dos que já partiram, mas deixaram a memória em cada canto daquelas aldeias. AMO A TERRA DOS MEUS PAIS.  AMO AQUELA TERRA de boa gente, boa comida e bem receber. Obrigada aos meus Primos, Tios, que nos receberam com o mesmo Amor de sempre», relatou.

Recorde-se que nos anos 2000, a atriz conquistou o público português com o seu talento e elegância. A sua estreia de maior impacto aconteceu em «Morangos com Açúcar» na TVI, onde interpretou muito recordada professora Julieta Borges.

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Participou ainda em formatos de sucesso como «Deixa que te Leve», «A Outra» e até o programa «A Tua Cara Não me é Estranha».

Contudo, uma tragédia mudou a sua vida em 2011. Uma explosão de gás no seu apartamento, em Algés, provocou-lhe queimaduras de 2.º e 3.º grau em 90% do corpo, deixando‑a entre a vida e a morte.

Sónia Brazão esteve meses internada no Hospital de São José. Precisou de várias cirurgias e de reaprender a respirar. Já passaram 15 anos, e Sónia Brazão recuperou o sorriso. Veja as fotos na galeria.

 

  

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