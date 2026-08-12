O que é feito de Sónia Brazão, 15 anos após o acidente que explodiu a sua casa?

Sónia Brazão tem atualmente 51 anos. Apesar de estar afastada da vida mediática e da representação, ainda é uma das figuras públicas mais admiradas e mais reconhecidas do nosso País. A atriz tem estado a viver uns dias de férias de descanso num dos lugares que mais significado tem para ela: O Douro. Sónia Brazão regressou, na companhia de alguns familiares, à terra dos seus pais e é por lá que tem aproveitado para descansar.

Algumas das imagens foram partilhadas nas redes sociais. «É tão bom voltarmos onde fomos muito felizes…Cheiros de infância, Família, Ribeiros, Gatos… e muitas muitas memórias que estão em Trás-os-Montes… Tantas Saudades dos que já partiram, mas deixaram a memória em cada canto daquelas aldeias. AMO A TERRA DOS MEUS PAIS. AMO AQUELA TERRA de boa gente, boa comida e bem receber. Obrigada aos meus Primos, Tios, que nos receberam com o mesmo Amor de sempre», relatou.

Recorde-se que nos anos 2000, a atriz conquistou o público português com o seu talento e elegância. A sua estreia de maior impacto aconteceu em «Morangos com Açúcar» na TVI, onde interpretou muito recordada professora Julieta Borges.

Participou ainda em formatos de sucesso como «Deixa que te Leve», «A Outra» e até o programa «A Tua Cara Não me é Estranha».

Contudo, uma tragédia mudou a sua vida em 2011. Uma explosão de gás no seu apartamento, em Algés, provocou-lhe queimaduras de 2.º e 3.º grau em 90% do corpo, deixando‑a entre a vida e a morte.

Sónia Brazão esteve meses internada no Hospital de São José. Precisou de várias cirurgias e de reaprender a respirar. Já passaram 15 anos, e Sónia Brazão recuperou o sorriso. Veja as fotos na galeria.