Fadista portuguesa que fez história em programas de televisão morre aos 46 anos

Portugal chora a morte da fadista Sónia Santos. A notícia desta partida foi confirmada pelo Museu do Fado, numa publicação onde recordou algumas das suas conquistas profissionais. Sónia Santos foi vítima de doença prolongada.

«Natural de Elvas, descobriu a sua paixão pela música logo na infância, começando a cantar com apenas 7 anos de idade. Em 2006, o seu amor pelo fado trouxe-a até Lisboa, onde passou a atuar nas mais prestigiadas casas de fado», escreve o Museu do Fado. «Ao longo do seu percurso, sagrou-se vencedora da Quinta Grande Noite de Fado em 2019», recorda.

A fadista sagrou-se ainda finalista do concurso «Há fado na Mouraria» e foi uma das participantes do programa de televisão «Há fado na Praça», da RTP.

Portugal chora a morte da fadista Sónia Santos. A notícia desta partida foi confirmada pelo Museu do Fado, numa publicação onde recordou algumas das suas conquistas profissionais. Sónia Santos foi vítima de doença prolongada.

«Natural de Elvas, descobriu a sua paixão pela música logo na infância, começando a cantar com apenas 7 anos de idade. Em 2006, o seu amor pelo fado trouxe-a até Lisboa, onde passou a atuar nas mais prestigiadas casas de fado», escreve o Museu do Fado. «Ao longo do seu percurso, sagrou-se vencedora da Quinta Grande Noite de Fado em 2019», recorda.

A fadista sagrou-se ainda finalista do concurso «Há fado na Mouraria» e foi uma das participantes do programa de televisão «Há fado na Praça», da RTP.