Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Fadista portuguesa que fez história em programas de televisão morre aos 46 anos

  • Há 53 min
Fadista portuguesa que fez história em programas de televisão morre aos 46 anos - TVI
A fadista Sónia Santos morreu aos 46 anos vítima de doença prolongada
A fadista Sónia Santos morreu aos 46 anos vítima de doença prolongada

A fadista Sónia Santos morreu aos 46 anos vítima de doença prolongada

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Portugal chora a morte da fadista Sónia Santos. A notícia desta partida foi confirmada pelo Museu do Fado, numa publicação onde recordou algumas das suas conquistas profissionais. Sónia Santos foi vítima de doença prolongada.

«Natural de Elvas, descobriu a sua paixão pela música logo na infância, começando a cantar com apenas 7 anos de idade. Em 2006, o seu amor pelo fado trouxe-a até Lisboa, onde passou a atuar nas mais prestigiadas casas de fado», escreve o Museu do Fado.  «Ao longo do seu percurso, sagrou-se vencedora da Quinta Grande Noite de Fado em 2019», recorda.

A fadista sagrou-se ainda finalista do concurso «Há fado na Mouraria» e foi uma das participantes do programa de televisão «Há fado na Praça», da RTP.  

Portugal chora a morte da fadista Sónia Santos. A notícia desta partida foi confirmada pelo Museu do Fado, numa publicação onde recordou algumas das suas conquistas profissionais. Sónia Santos foi vítima de doença prolongada.

«Natural de Elvas, descobriu a sua paixão pela música logo na infância, começando a cantar com apenas 7 anos de idade. Em 2006, o seu amor pelo fado trouxe-a até Lisboa, onde passou a atuar nas mais prestigiadas casas de fado», escreve o Museu do Fado. «Ao longo do seu percurso, sagrou-se vencedora da Quinta Grande Noite de Fado em 2019», recorda.

A fadista sagrou-se ainda finalista do concurso «Há fado na Mouraria» e foi uma das participantes do programa de televisão «Há fado na Praça», da RTP.

Relacionados

Princesa que nasceu em Lisboa já tem nome e é português. E é uma homenagem à rainha Isabel II

Ele tem 80 anos, ela 28. Esta é a história de amor de um dos atores mais conhecidos

Morte envolta em mistério. Atriz mundialmente famosa morre aos 36 anos

Mais Vistos

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão foram pais de uma menina. O significado do nome escolhido e a curiosidade que partilham com outro ator famoso

Ontem
1

Morte envolta em mistério. Atriz mundialmente famosa morre aos 36 anos

Hoje
2

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi descobre que Armando tinha uma filha secreta e esta é a reação

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi surge de cadeira de rodas no funeral de Armando e ninguém consegue acreditar no motivo

Terra Forte
qui, 13 ago
4

Princesa que nasceu em Lisboa já tem nome e é português. E é uma homenagem à rainha Isabel II

Hoje
5

Georgina Rodríguez não usou um vestido de noiva, mas o look escondia um detalhe de milhões

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Madrasta»: Grávida, Francisca entra em desespero e toma comprimidos

A Madrasta
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Armando deixa decisão surpreendente no testamento e provoca guerra

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi descobre que Armando tinha uma filha secreta e esta é a reação

Terra Forte
Hoje

Morte envolta em mistério. Atriz mundialmente famosa morre aos 36 anos

Hoje

Georgina Rodríguez não usou um vestido de noiva, mas o look escondia um detalhe de milhões

Ontem

Ele tem 80 anos, ela 28. Esta é a história de amor de um dos atores mais conhecidos

Hoje
FORA DO ECRÃ

Fadista portuguesa que fez história em programas de televisão morre aos 46 anos

Hoje

Princesa que nasceu em Lisboa já tem nome e é português. E é uma homenagem à rainha Isabel II

Hoje

Ele tem 80 anos, ela 28. Esta é a história de amor de um dos atores mais conhecidos

Hoje

Morte envolta em mistério. Atriz mundialmente famosa morre aos 36 anos

Hoje

Georgina Rodríguez não usou um vestido de noiva, mas o look escondia um detalhe de milhões

Ontem

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão foram pais de uma menina. O significado do nome escolhido e a curiosidade que partilham com outro ator famoso

Ontem
Mais Fora do Ecrã