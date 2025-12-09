«Ficou divinal»: Sara Prata revela receita secreta de abóbora que vai aquecer toda a família neste Natal

Uma receita fácil, económica e deliciosa para os miúdos e graúdos.

A atriz Sara Prata decidiu partilhar com os seus seguidores uma receita especial de sopa de abóbora, perfeita para esta época natalícia e ideal para toda a família. No seu Instagram, a atriz publicou o passo a passo da preparação, descrevendo o processo como uma invenção própria e sublinhando a simplicidade da receita.

«Trouxe abóboras lindas do meu Torranito este fim-de-semana e tinha de preparar algo delicioso. Não resisti, e ao preparar ontem o jantar decidi ligar a câmera e partilhar com vocês esta minha invenção ♥️🗯️», começou por escrever. Sara explicou que a receita exigiu alguma dedicação ao longo do dia: «Comecei à tarde, saí para trabalhar e terminei depois à noite (vida de Mãe…), mas posso garantir que ficou DIVINAL!».

A atriz destacou também a facilidade da preparação, ideal para quem procura uma refeição rápida e saborosa durante os dias frios:

Ingredientes:

  • 2 abóboras pequenas

  • 2 pimentos vermelhos

  • 1 cebola

  • 4 dentes de alho

  • 2 cenouras

Preparação:

  1. Levar ao forno a 180 graus durante 30 a 40 minutos.

  2. Adicionar umas folhas de manjericão, triturar tudo e finalizar com um toque de natas.

Sara convidou os seguidores a experimentarem a receita em casa, destacando que esta é uma forma perfeita de aquecer a família nesta época do ano: «Guardem esta sugestão e façam aí em casa para aquecer estes dias frios 🍁🍂».

A publicação gerou uma onda de comentários positivos e partilhas por parte dos fãs. Entre eles, destacam-se: «Consigo sentir o aroma!! Que maravilha 😍», «Já fiz essa sopa várias vezes. E fica EXCELENTE! Bom apetite Sara! Beijinhos 😘🌷», «Eu faço assim muitas vezes com vários legumes eu adoro» e «Já guardei!! Traz-me uma 🎃 dessas da próxima vez! Vá lá!!».

Com esta partilha, Sara Prata mostra não só o seu talento culinário, mas também o carinho em envolver os seguidores em momentos do seu dia a dia, criando uma ligação próxima e calorosa com o seu público.

