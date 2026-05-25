Ao lado do Instrutor Rodrigo Joaquim, Soraia Sousa vive dia histórico: «Ganhei uma família»

Soraia Sousa continua a afirmar-se como uma das figuras mais acarinhadas do universo digital português. Depois da participação marcante na mais recente edição de «1.ª Companhia», da TVI, onde conquistou o segundo lugar, a atriz viu a sua popularidade crescer ainda mais nas redes sociais, tornando-se uma verdadeira sensação entre os seguidores. A influencer tem vindo a destacar-se pela ligação criada com a comunidade de paraquedistas, resultado da sua participação no reality show de ambiente e treino militar, onde o instrutor Rodrigo Joaquim teve um papel central no acompanhamento dos recrutas. Foi através desta experiência que Soraia alcançou o segundo lugar na competição, marcando uma etapa importante no seu percurso pessoal e mediático.

Um dos aspetos mais significativos desta experiência foi a superação de um dos seus maiores receios: o medo de alturas. Ao longo e após a participação no programa, Soraia Sousa conseguiu enfrentar as suas antigas vertigens, concluindo a licença em ascensional e realizando um salto de paraquedas a partir de uma altura de vários metros.

A relação com a comunidade militar não terminou com o fim do programa. Soraia Sousa continuou a manter contacto próximo com os paraquedistas e esteve presente na celebração oficial do aniversário do Regimento de Paraquedistas. Nas suas redes sociais, partilhou vários registos fotográficos onde surge ao lado de colegas e instrutores, evidenciando o forte vínculo criado durante a experiência: “Ganhei uma família. Que é muito linda e me mostrou como é que os paraquedista festejam o seu dia 💚 muito respeito por todos, foi muito lindo”, escreveu a influencer, sublinhando o impacto emocional desta vivência.

A publicação rapidamente gerou várias reações por parte dos seguidores e da comunidade envolvida, que fizeram questão de deixar mensagens de apoio e carinho. Entre os comentários destacam-se frases como: “só faltas tu ir lá para cima”, “Adorei conhecer-vos! Super simpáticos! E tu és lindíssima Soraia! Até pró ano”, e “É realmente lindo🙌 estive lá como sempre , o meu pai foi paraquedista em 1969💫e recebeu o seu diploma de 50 anos há 2 anos atrás 🥹é um amor que não tem fim 🙌boinas verdes 🪽”, entre outros.

Outros comentários reforçaram o espírito de união vivido no evento, como: “Foste muito bem vinda... esta "Base" também viveu a tua presença... agora vamos saltar, certo?” e “Palavras para esta família não existem !! Da primeira companhia para sempre 💚 AMO-VOS”.

Hoje, Soraia mantém viva a ligação aos paraquedistas, destacando o espírito de família e a transformação pessoal que esta experiência lhe proporcionou.

Reveja aqui uma das grandes entrevistas à ex-recruta: