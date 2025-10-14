Últimos episódios «A Fazenda»: Acabou a farsa! A verdadeira Andreia é descoberta

Em «A Fazenda», Andreia (Soraia Sousa) olha tensa para Miguel (Diogo Infante) a dizer ter sido ela a mulher loira que pagou para adulterarem os testes de ADN de Ary com o bebé de Júlia (Kelly Bailey) para ajudar Alex (Rodrigo Tomás) a ficar com ela.
Andreia acaba por assumir a Miguel ter trocado os testes de ADN de Ary (Isaac Alfaiate) para ajudar Alex a ficar com Júlia, dizendo que infelizmente Alex estragou toda a sua vida por causa dela, pedindo-lhe que não faça nada ao seu irmão. Miguel fica pensativo.
Miguel recebe uma mensagem, dizendo a Andreia ter de sair, prometendo-lhe ir pensar no que vai fazer em relação a Alex.
Recorde como tudo aconteceu: