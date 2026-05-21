Soraia Sousa está a viver umas férias inesquecíveis ao lado de companhia especial

Soraia Sousa continua a afirmar-se como uma das figuras mais acarinhadas do universo digital português. Depois da participação marcante na mais recente edição de «1.ª Companhia», da TVI, onde conquistou o segundo lugar, a atriz viu a sua popularidade crescer ainda mais nas redes sociais, tornando-se uma verdadeira sensação entre os seguidores.

Aos 34 anos, Soraia Sousa, conhecida também pelo trabalho em projetos como «A Fazenda» entrou no reality militar como um desafio pessoal e acabou por surpreender o público com a sua determinação, autenticidade e espírito de superação. Nas redes sociais, os resultados desse carinho são evidentes. Muitas das suas publicações ultrapassam os 10 mil gostos e acumulam centenas de comentários elogiosos, refletindo a forte ligação criada com o público durante o programa.

Recentemente, Soraia Sousa partilhou várias imagens das suas férias no Algarve, onde surge a aproveitar dias de descanso entre praias, amigos e diversão. As fotografias, publicadas no Instagram mostram a atriz em ambientes descontraídos, transmitindo felicidade, tranquilidade e boa energia.

Na legenda de uma das publicações, escreveu: «Algarve com Canon S95 Powershot, elas e um desafio de flexões na praia»

Ora veja:

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações dos seguidores, que não pouparam elogios à atriz. Entre os comentários destacam-se mensagens como: “Que deusaaaa”, “QUE MULHER!!”, “És linda”, “És tão lindaaaaa Su” e “És o orgulho de Portugal”. Outros fãs aproveitaram também para recordar a passagem da atriz pelo reality show da TVI: “Essas flexões só deram ainda mais saudades da 1.ª Companhia”.

Houve ainda quem destacasse a energia positiva transmitida nas imagens: “Fotos lindíssimas, transmites uma paz, uma leveza e uma energia muito positiva” e “Uma mulher encantadora”.

Com esta nova partilha, Soraia Sousa volta a demonstrar a forte ligação que mantém com o público, reforçando a imagem de autenticidade, carisma e simplicidade que conquistou milhares de portugueses ao longo dos últimos meses.

Relembre-se que a atriz foi namorada do ator João Sousa: