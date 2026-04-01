Depois da «1ª Companhia», Soraia Sousa anuncia novidade

Depois de ter feito parte do elenco da novela «A Fazenda» e de ter entrado no reality show «1.ª Companhia» a vida de Soraia Sousa está a mudar. Na terça-feira, 31 de março, Soraia anunciou que passou a integrar a L'Agence, uma agência de renome que representa diversos rostos de destaque da televisão nacional, incluindo Andreia Rodrigues, Cláudia Vieira, Diogo Infante, Júlia Palha, Maria João Bastos, Ricardo Pereira e Raquel Strada, entre outros.

A notícia foi divulgada nas redes sociais da agência, num comunicado que realça o percurso da atriz: «SORAIA SOUSA é uma atriz portuguesa que conta com participações em séries e novelas de sucesso. Mais recentemente, na novela ‘A Fazenda’ (TVI). No entanto, o seu percurso estende-se muito além do pequeno ecrã. No cinema, marcou presença em projetos de autor como as longas-metragens ‘Caminhos Magnétykos’ e ‘O Espectador Espantado’. Destaca-se também pelo trabalho em curtas-metragens premiadas, nomeadamente ‘Seres Vivos’, vencedora do Prémio Sophia Estudante para Melhor Curta Experimental, e a aguardada ‘Katabasis’ (Bro Cinema), com estreia prevista para este ano. No teatro, integrou produções como ‘A Morte do Corvo’, uma peça imersiva que esteve em cena desde 2022. Bem-vinda, Soraia!»

A notícia gerou uma onda de comentários de felicitação e admiração nas redes sociais: «Linda a minha Suinha», comentou Filipe Delgado; «Siiiimmmmm», disse Soraia Carrega; «Perfeito Soraia! Parabéns mesmo!», «Linda e talentosa», «Que orgulho da minha menina», «Muitos parabéns, pois sempre mereceste este sucesso», «A melhor dos melhores sempre»; «Tu és um orgulho», entre muitos outros.

Com esta nova etapa na carreira, Soraia Sousa reforça o seu lugar no panorama artístico nacional, consolidando-se como uma atriz multifacetada, com experiência no teatro, cinema e televisão.

Relembre-se que Soraia teve uma relação com o ator João Jesus que atualmente dá vida a Tomás na novelas «Amor à Prova»: