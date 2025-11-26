É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

Na ficção, mais concretamente na novela «A Fazenda», Soraia Sousa deu vida a Andreia, uma advogada e irmã de Alex, interpretado por Rodrigo Tomás. Na mesma produção participou também o ator João Jesus, o seu atual ex-namorado, que vestia a pele de Joel, um jovem apaixonado que conquistou o público.

O casal conheceu-se durante as gravações de um projeto televisivo e assumiu oficialmente a relação em 2021. Desde então, Soraia Sousa e João Jesus tornaram-se uma das duplas mais acarinhadas dentro e fora do ecrã. No entanto, após quatro anos de namoro, a relação chegou ao fim.

A confirmação foi dada pelo próprio João Jesus, numa entrevista à revista TV Guia. O ator foi direto ao assunto: “Nós não estamos juntos”, afirmou, garantindo que ambos estão a lidar bem com a separação. “Está tudo ótimo. É a vida a acontecer, a seguir. As coisas tal como começam, também acabam”, explicou, com naturalidade.

A separação marca o fim de um ciclo para os dois atores, que continuam em destaque no panorama artístico nacional. A relação foi sempre mantida de forma discreta, e a separação parece seguir a mesma linha de respeito e maturidade.

Os papéis na ficção

Soraia Sousa, enquanto Andreia, marcou presença em momentos-chave da narrativa, aprofundando o enredo com a sua interpretação segura e emotiva. O seu papel como irmã de Alex tem vindo a ganhar destaque, consolidando ainda mais o seu percurso como atriz.

Já Joel, a personagem de João Jesus, era um jovem português que trabalha como guia turístico no “Palanca Lodge”, em Angola, mas cuja verdadeira paixão é ser investigador privado. Abandonado em bebé, foi criado por uma missionária portuguesa e cresceu a sonhar em resolver mistérios, inspirado por séries policiais como CSI. Determinado e bem-humorado, Joel envolve-se na história de Eva, herdeira da fazenda “Moringa”, por quem desenvolve sentimentos, apesar de ela estar comprometida com o seu amigo Talu. Atualmente, está viver uma obsessão por Eva, tendo medo de a perder: