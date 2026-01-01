Esta menina acabou recentemente uma relação e fez parte do elenco de «A Fazenda». Reconhece esta cara?

Revelamos tudo!

Soraia Sousa é uma atriz portuguesa de 34 anos licenciada em teatro, com um percurso marcado pela dedicação e pelo talento. Ao longo da sua carreira, construiu uma sólida experiência no cinema e na televisão, participando em diversas séries e novelas nacionais, onde se destacou pela sua capacidade de interpretar personagens complexas e cativantes. Com uma presença marcante diante das câmaras e uma interpretação segura, Soraia tem vindo a afirmar-se como uma das atrizes portuguesas mais promissoras da sua geração.

Em «A Fazenda», Soraia Sousa vestiu a pele de Andreia, uma advogada e irmã de Alex (Rodrigo Tomás). A sua personagem assumiu um papel central na narrativa e esteve presente em momentos-chave da história. A relação de Andreia com Alex ganhou grande destaque ao longo da história, e reforçou a importância da atriz na novela. Ora veja uma das cenas mais impactantes da atriz: 

Para além do sucesso na ficção, a vida pessoal de Soraia tem sido também acompanhada pelos media. Recentemente, a atriz terminou a sua relação com o ator João Jesus, que deu vida a Joel na novela «A Fazenda», após quatro anos de namoro, adicionando uma dimensão mediática à sua trajetória para além do ecrã.

Com um talento reconhecido e uma presença forte na televisão portuguesa, Soraia Sousa continua a cativar o público, mantendo-se como uma figura em destaque na ficção nacional e provando que a sua versatilidade e dedicação fazem dela uma atriz de referência.

