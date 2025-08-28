Vem aí «A Fazenda»: Ary acusa Júlia de egoísmo e ameaça

Andreia (Soraia Sousa) alerta o irmão, Alex (Rodrigo Tomás), de que terá de lidar com o peso de criar um filho de Ary (Isaac Alfaiate) , lembrando-lhe também que Júlia (Kelly Bailey) já não é a mulher festiva e despreocupada que era antes. Alex, no entanto, mantém-se confiante, acreditando que os bons tempos que viveram juntos ainda podem voltar.

Entretanto, Júlia explica a Ary que não pode ter um filho agora, devido aos problemas que assolam a família. Ary explode, acusando-a de egoísmo e avisando-a de que, em Angola, não poderá interromper a gravidez. Abalada com a discussão, Júlia expulsa-o do quarto e desaba em lágrimas.

Reveja este momento. A relação entre Júlia e Alex nem sempre foi fácil.