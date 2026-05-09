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Da 1ª Companhia para fenómeno nas redes sociais: Sensual, Soraia Sousa é a nova sensação

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 9min
Da 1ª Companhia para fenómeno nas redes sociais: Sensual, Soraia Sousa é a nova sensação - TVI

Um verdadeiro fenómeno.

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Soraia Sousa, segunda classificada da mais recente edição da «1.ª Companhia», na TVI, consolidou-se como sensação digital, com posts no Instagram que ultrapassam os 10 mil gostos e centenas de elogios.

Aos 34 anos, a atriz – conhecida por «A Fazenda» e outros projetos  – entrou no reality militar como desafio pessoal, saindo em segundo lugar, apenas atrás de Rui Freitas. Este post viral, captou a essência da sua transformação: garra, sensualidade e autenticidade que conquistaram o público.

Comentários inundam a publicação com elogios à sua força e beleza, reforçando o crescimento para quase 147 mil seguidores.

Na «1.ª Companhia», destacou-se pela prestação física e química com o Instrutor Joaquim, gerando memes e debates. Fora da base, partilhou façanhas como o salto de paraquedas – superando vertigens – e até resgatando a própria gata de uma situação de perigo, mostrando vulnerabilidade real.

Soraia aprendeu na base a «acreditar em si própria», como confessou em entrevista. O fenómeno digital prova: da farda militar às redes, conquistou um lugar único na TV e online.

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