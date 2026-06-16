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Este é o refúgio no sul do país que está a conquistar famosos como Soraia Sousa e Angie Costa

  • TVI Novelas
  • Há 25 min
Este é o refúgio no sul do país que está a conquistar famosos como Soraia Sousa e Angie Costa - TVI

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Vilamoura, no coração do Algarve, continua a afirmar-se como um dos destinos mais exclusivos e procurados de Portugal, conquistando cada vez mais figuras públicas e celebridades nacionais. Com a sua marina emblemática, hotéis de luxo, praias de areia dourada e uma oferta de lazer sofisticada, o local tornou-se um verdadeiro refúgio de eleição para quem procura descanso com um toque de glamour. Entre os rostos conhecidos que recentemente escolheram este destino está Soraia Sousa e Angie Costa, que se juntaram assim à lista crescente de famosos rendidos ao encanto de Vilamoura.

Soraia Sousa continua a destacar-se como uma das figuras mais acarinhadas do universo digital em Portugal, consolidando uma base de fãs cada vez mais fiel e ativa. A sua visibilidade cresceu de forma significativa após a participação na mais recente edição de «1.ª Companhia», da TVI, onde alcançou o segundo lugar e conquistou a simpatia do público pela sua postura determinada e autêntica.

Aos 34 anos, a atriz  também reconhecida pelo seu trabalho em projetos como «A Fazenda»  entrou no reality show militar como um desafio pessoal, acabando por surpreender pela sua disciplina, entrega e espírito de superação. Ao longo da experiência, Soraia Sousa tornou-se uma das concorrentes mais comentadas, reforçando a ligação com os espectadores e deixando uma marca positiva no formato.

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Esse impacto tem-se refletido de forma clara nas redes sociais, onde a sua popularidade continua em crescimento. Muitas das suas publicações ultrapassam facilmente os 10 mil gostos, acumulando também centenas de comentários, muitos deles carregados de elogios e mensagens de apoio, demonstrando a forte ligação que criou com o público.

Recentemente, Soraia Sousa chamou novamente a atenção dos seguidores ao partilhar várias imagens das suas férias no Algarve, num cenário de luxo e bem-estar. Nas publicações, a atriz surgiu em registos descontraídos e sensuais, acompanhados da legenda: «Já em casa, mas ainda presa a este sítio 🌺».

A partilha rapidamente gerou uma onda de reações positivas por parte dos fãs, que encheram a caixa de comentários com palavras de carinho e admiração. Entre as mensagens destacam-se elogios como “Linda Soraia Sousa”, “MARAVILHOSA”, “Linda á nossa recruta” e ainda comentários mais emotivos como “Existem pessoas que, mesmo longe, nos transmitem uma energia tão boa e que conseguem iluminar tudo à sua volta... Parabéns por seres uma dessas pessoas👏” e “Que linda! 😍❤️ Muito sucesso”, entre muitos outros testemunhos de apoio e admiração.

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Entre os nomes que recentemente também passaram por este mesmo hotel está Angie Costa, que desfrutou de alguns dias no local, reforçando a tendência crescente de procura deste destino por parte de rostos conhecidos do público. A influenciadora escreveu: «2 dias que valeram muito a pena ♥️ para repetir very soon»

Assim, o Sul do Algarve, em particular a zona de Vilamoura, continua a afirmar-se como um dos destinos mais exclusivos e procurados de Portugal. Com a sua oferta de hotéis de luxo, marina icónica, praias extensas e uma envolvente que combina tranquilidade com sofisticação, Vilamoura tornou-se um verdadeiro ponto de encontro de figuras públicas, turistas e viajantes que procuram conforto e experiências diferenciadas.

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