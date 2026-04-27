«Que bomba»: Soraia Sousa deixa internet ao rubro com fotografias ousadas

Soraia Sousa, a recruta sensação da «1.ª Companhia», incendiou o Instagram com fotos ousadas na praia, exibindo formas bronzeadas e recebendo elogios fervorosos dos fãs e da cantora e colega de recruta, Joana D'Arc.

Nas imagens mais recentes, Soraia posa de biquíni e de forma elegante na areia, destacando a silhueta escultural. A atriz e criadora de conteúdos, com 146 mil seguidores, sabe como captar atenções e eleva a temperatura nas férias de verão.

Os comentários explodem em admiração: «simplesmente a mais bonitaa🤍🤍🤍», «Que bomba» e, destaque para Joana D'Arc: «Granadaaaaa 💣🔥❤️». A amizade entre as duas, forjada na «1.ª Companhia», transborda em apoio público.

Recorde a entrevista da atriz no «Dois às 10»: