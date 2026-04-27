Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

«Que bomba»: Soraia Sousa deixa internet ao rubro com fotografias ousadas

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:03
«Que bomba»: Soraia Sousa deixa internet ao rubro com fotografias ousadas - TVI

A partilha não passou despercebida.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Soraia Sousa, a recruta sensação da «1.ª Companhia», incendiou o Instagram com fotos ousadas na praia, exibindo formas bronzeadas e recebendo elogios fervorosos dos fãs e da cantora e colega de recruta, Joana D'Arc.

Nas imagens mais recentes, Soraia posa de biquíni e de forma elegante na areia, destacando a silhueta escultural. A atriz e criadora de conteúdos, com 146 mil seguidores, sabe como captar atenções e eleva a temperatura nas férias de verão.

Os comentários explodem em admiração: «simplesmente a mais bonitaa🤍🤍🤍», «Que bomba» e, destaque para Joana D'Arc: «Granadaaaaa 💣🔥❤️». A amizade entre as duas, forjada na «1.ª Companhia», transborda em apoio público.

Recorde a entrevista da atriz no «Dois às 10»:

Relacionados

Desesperada por encontrar a sua gata, Soraia Sousa quase sofreu uma queda grave

Soraia Sousa, da «1.ª Companhia», toma decisão radical para a vida

Depois da «1ª Companhia», Soraia Sousa anuncia novidade

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

Apresentadora provoca debate aceso: «O dinheiro não traz felicidade? Traz»

Atriz acarinhada emociona fãs ao revelar o que está a acontecer: «Estou na fase pessoal mais frágil»

Atriz de «A Fazenda» e a noiva vão ser mães, mas é anúncio original que está 'nas bocas do mundo'

Mais Vistos

Exclusivo «Amor à Prova»: Alice encontra Amália nos braços de Tomás

Amor à Prova
Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Sem dó nem piedade, Sammy ameaça Cobra

Terra Forte
Hoje
2

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
22 dez 2025
3

Exclusivo «Amor à Prova»: David procura Verónica, a mulher que pode contar o que Afonso esconde

Amor à Prova
dom, 12 abr
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice deixa Marta a tremer ao falar de Afonso

Amor à Prova
sáb, 25 abr
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris e Alice visitam o orfanato à procura de informações sobre a mãe biológica de Nico

Amor à Prova
ter, 7 abr
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Armando pede Vivi em casamento

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália expulsa David de casa

Amor à Prova
Ontem

Atriz de «A Fazenda» e a noiva vão ser mães, mas é anúncio original que está 'nas bocas do mundo'

A Fazenda
Hoje

«Que bomba»: Soraia Sousa deixa internet ao rubro com fotografias ousadas

Hoje

Apresentadora provoca debate aceso: «O dinheiro não traz felicidade? Traz»

Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Alice encontra Amália nos braços de Tomás

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Receita de massa com camarão fácil e económica. Leva menos de 20 minutos a fazer

Hoje

O lugar 'secreto', em família, de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão fica mais perto do que imagina

Hoje

Alerta fofura! Filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho é parecido com a mãe ou com o pai?

Hoje

«Não acredito no que vejo, isto deve ser IA»: Fotos deslumbrantes de apresentadora dão que falar

Hoje

«Que bomba»: Soraia Sousa deixa internet ao rubro com fotografias ousadas

Hoje

Apresentadora provoca debate aceso: «O dinheiro não traz felicidade? Traz»

Hoje
Mais Fora do Ecrã