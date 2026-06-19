Soraia Sousa vive experiência inesquecível com antigos colegas da 1ª Companhia e até os instrutores não faltaram

Soraia Sousa voltou a emocionar os fãs da 1.ª Companhia. A atriz da TVI recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo e várias fotografias de um reencontro muito especial com alguns dos antigos companheiros de aventura no icónico reality show.

A atriz juntou-se a Andrea Soares, Rodrigo Castelhano, Soraia Carrega e Rui Freitas, bem como aos instrutores Joaquim e Andrade e à enfermeira Catarina, para uma experiência inesquecível: um passeio de balão de ar quente ao nascer do sol.

Na descrição da publicação, Soraia Sousa não escondeu o entusiasmo: «Fomos andar de balão (...) e eu acho que todos vocês deviam ter esta experiência. Se eu alguma vez pensei voar de balão? Jamais! Se voltaria a fazê-lo? Sem dúvida!»

A atriz destacou ainda a importância dos laços que nasceram durante a participação no programa: «Foi bom acordar e ver o nascer do sol com amigos que se tornaram família e com a segurança de quem ama o que faz».

As imagens do reencontro não tardaram a conquistar os seguidores, que se mostraram rendidos à cumplicidade do grupo e à amizade que continua a unir os antigos recrutas da 1.ª Companhia, vários meses depois do fim do programa.

Veja a publicação aqui:

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Recorde que Soraia Sousa participou na novela «A Fazenda» da TVI, em que interpretou o papel de Andreia: