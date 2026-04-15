Desesperada por encontrar a sua gata, Soraia Sousa quase sofreu uma queda grave

Depois de participar no reality show «1.ª Companhia», Soraia Sousa tem vindo a atravessar uma fase de transformação significativa, tanto a nível profissional como pessoal. A atriz, que ganhou notoriedade junto do grande público através destes dois projetos televisivos, parece agora estar centrada numa nova etapa da sua vida, algo que se reflete também nas suas escolhas e na forma como partilha o seu dia a dia.

Recentemente, Soraia Sousa surpreendeu os seguidores ao revelar um episódio inesperado envolvendo o salvamento da sua gata, numa situação que acabou por destacar não só a sua ligação ao animal, como também a sua capacidade física para resgatar a sua gata.

Soraia escreveu: “História do dia: A minha gata conseguiu enfiar-se num sótão de uma casa abandonada (história longa) e eu tive que a ir buscar! E estava a filmar porque? Porque a Ísis desapareceu duas semanas quando eu estive na 1° Companhia e a minha mãe encontrou-a aqui (mais uma história longa)... eu comecei a filmar para depois lhe perguntar se era o mesmo sítio e como já estava a filmar pousei o telemóvel assim... mas não fecharam esta entrada... então ela voltou a entrar... Agora já tapei e não dá pra ela ou outro animal subirem sem conseguirem descer. E está tudo certo outra vez ♥️ Moral da história? 1 - Tenho vizinhos incríveis ♥️ E 2 - Treinar não é só sobre ter um corpo bonito. É sobre ter um corpo funcional que nos pode salvar em muitas situações. A nós e a quem nos rodeia.”

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações por parte dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e admiração. Entre os vários comentários, destacaram-se palavras como «Brava!», «Tu és incrível» e «Valente», refletindo o impacto positivo da atitude da atriz junto do público.

Também figuras próximas não ficaram indiferentes. Filipe Delgado, colega de Soraia em «1.ª Companhia», deixou uma mensagem especial: «para sempre a minha Vandama.», reforçando a ligação criada durante o programa.

Outros seguidores sublinharam a força e inspiração da atriz, com mensagens como «Que orgulho que eu tenho de tii», «És uma grande Mulher Su, cheia de força, garra e uma verdadeira inspiração» e ainda «Mulher, não deixes de fazer barras! Não me caias mais do escadote! E obrigada pela motivação, sou uma das pessoas que a precisa».

Num momento que começou com um simples episódio doméstico, Soraia Sousa acabou por evidenciar uma mensagem mais ampla sobre responsabilidade, preparação física e ligação emocional aos animais, reforçando a imagem de uma figura pública próxima e autêntica.