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Soraia Sousa, da «1.ª Companhia», toma decisão radical para a vida

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 52min
Soraia Sousa, da «1.ª Companhia», toma decisão radical para a vida - TVI

Um rumo inesperado.

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Depois de integrar o elenco da novela «A Fazenda» e de participar no reality show «1.ª Companhia», Soraia Sousa tem vindo a atravessar uma fase de mudança, tanto a nível profissional como pessoal. A atriz, que se tornou conhecida do grande público através destes projetos televisivos, parece agora estar focada numa nova etapa da sua vida, e isso reflete-se também nas suas escolhas.

Recentemente, Soraia Sousa surpreendeu os seguidores ao revelar que decidiu remover uma das suas tatuagens, partilhando todo o processo através de um vídeo nas redes sociais. A publicação rapidamente despertou curiosidade e gerou uma onda de reações, com muitos fãs interessados em perceber melhor como funciona este tipo de procedimento.

Na legenda do vídeo, a atriz questionou diretamente o seu público: «Quem daí já conhece a @tattooclinic.pt? Contem-me se já quiseram remover alguma tatuagem e nunca o fizeram por acharem que não funciona… ou se já removeram alguma.»

A partilha, marcada pela transparência e proximidade, abriu espaço ao diálogo com os seguidores, que não tardaram em reagir. Entre os vários comentários, multiplicaram-se as mensagens de apoio e curiosidade, com questões como «Será que dói?» e elogios simples mas significativos como «Linda», entre muitos outros.

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Este momento demonstra que, mais do que uma mudança estética, a decisão de remover a tatuagem pode simbolizar uma transformação pessoal, algo com o qual muitos seguidores se identificam. Ao expor este processo, Soraia Sousa volta a reforçar a ligação com o público, mostrando-se autêntica e disponível para partilhar diferentes fases da sua vida.

Assim, entre novos projetos e decisões pessoais, Soraia Sousa continua a evoluir e a surpreender, mantendo-se próxima dos fãs e aberta a novas experiências, dentro e fora do ecrã.

Relembre-se que Soraia teve uma relação com o ator de «Amor à Prova» João Jesus: 

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