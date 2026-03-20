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Soraia Tavares deixa aviso: «Não façam isto em casa»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 35min
Soraia Tavares deixa aviso: «Não façam isto em casa» - TVI

O aviso está feito.

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Num novo reels, Soraia Tavares mostra o que acontece quando se decide aclarar as raízes do cabelo em casa sem ajuda profissional. A atriz começa por aplicar produto para clarear a zona da raiz, mas rapidamente percebe que o tom está a ficar demasiado claro e desfasado do resto do cabelo, assumindo, em tom divertido, que provavelmente fez asneira.

Determinada a corrigir o erro, Soraia recorre então a tinta para uniformizar a cor, ajustando o tom até conseguir devolver coerência ao cabelo. No final, o resultado acaba por ficar exatamente como queria, harmonioso e bem integrado, transformando o susto inicial numa história de final feliz.

​Com a legenda “Não façam isto em casa!!!”, Soraia ri de si própria e deixa um recado às seguidoras: experiências de coloração podem correr bem, mas nem sempre… 

Recorde a recente passagem da cantora e atriz pelo «Bom Dia Alegria»:

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