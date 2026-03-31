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«Nem tudo precisa de pressa nem de acontecer já»: Atriz famosa abre coração e confessa transformação pessoal

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:48
«Nem tudo precisa de pressa nem de acontecer já»: Atriz famosa abre coração e confessa transformação pessoal - TVI

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Soraia Tavares, conhecida atriz que deu vida a Daniela na novela «A Fazenda», cantora e dobradora portuguesa, partilhou recentemente nas redes sociais um desabafo íntimo acompanhado de várias fotografias que retratam a sua vida nos últimos tempos. A artista revelou que, entre a euforia do dia a dia e o ritmo intenso do trabalho, decidiu abandonar a pressa e aprender a viver o presente, valorizando o momento e as escolhas conscientes.

Em tom reflexivo, Soraia escreveu: «Ultimamente tenho feito muita coisa bonita. Mas mais do que tudo, tenho aprendido a abrandar. Nem tudo precisa de pressa nem de acontecer já. Ultimamente tem sido sobre escolher melhor, cuidar de mim e deixar espaço para o que realmente importa.» Esta mensagem reflete uma mudança de foco, em que a atriz privilegia o equilíbrio pessoal, o autocuidado e as experiências que verdadeiramente têm significado na sua vida.

O desabafo não passou despercebido aos fãs, que rapidamente reagiram com uma onda de comentários positivos e elogios. Entre eles destacam-se mensagens como «Perfeita», «Sábia…❤️», «Boa tarde princesa linda», «quando o abrandar dela, é ser produtiva mesmo assim» e «Linda», mostrando a admiração e carinho que os seguidores têm pela atriz.

Mais do que a sua carreira multifacetada em televisão, teatro e música, Soraia Tavares mostra-se agora próxima do público de forma autêntica, partilhando reflexões pessoais que inspiram os fãs a reverem o ritmo da sua própria vida e a darem prioridade ao que realmente importa. Entre a rotina intensa e os desafios do quotidiano, a atriz demonstra que é possível conciliar sucesso profissional com bem-estar e momentos de pausa conscientes, transformando cada experiência numa oportunidade de crescimento pessoal.

Reveja aqui a ultima entrevista da atriz: 

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