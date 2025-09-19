Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

Em «A Fazenda», Januário (Hoji Fortuna) insiste com Daniela (Soraia Tavares) para lhe contar o verdadeiro motivo para Lukenia (Rita Cruz) lhe ir dar metade da fazenda. Daniela corta a dizer ao pai para pensar que vão ficar ricos e nunca mais terão de trabalhar na vida.

Talu (Evandro Gomes) olha cético para Lukenia a confirmar que vai dar metade da fazenda a Daniela, argumentando que ter a família unida é mais importante que todo o dinheiro no mundo.

Daniela confirma a Lucas que vai ficar dona de metade da fazenda, e todos eles vão ter de mudar de postura por irem ser pessoas ricas. Weza (Cláudia Semedo) diz à filha querer estar presente na assinatura do papel.

Recorde-se que Daniela tem Lukenia 'na mão':