A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:27
Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela - TVI

Weza não está para brincadeiras.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Januário (Hoji Fortuna) insiste com Daniela (Soraia Tavares) para lhe contar o verdadeiro motivo para Lukenia (Rita Cruz) lhe ir dar metade da fazenda. Daniela corta a dizer ao pai para pensar que vão ficar ricos e nunca mais terão de trabalhar na vida.

Talu (Evandro Gomes) olha cético para Lukenia a confirmar que vai dar metade da fazenda a Daniela, argumentando que ter a família unida é mais importante que todo o dinheiro no mundo.

Daniela confirma a Lucas que vai ficar dona de metade da fazenda, e todos eles vão ter de mudar de postura por irem ser pessoas ricas. Weza (Cláudia Semedo) diz à filha querer estar presente na assinatura do papel.

Recorde-se que Daniela tem Lukenia 'na mão':

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela consegue concretizar um dos seus maiores sonhos?

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo e Sofia viajam juntos e o motivo é inesperado

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Como uma das donas da fazenda, Daniela faz imposições a Lukenia

A Fazenda
Hoje

Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior

A Fazenda
Hoje

A Fazenda: Talu vai viver com Zuri

A Fazenda
Ontem

Eduardo assume: «A Mafalda pode estar com o gajo que a tentou matar»

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Leonor está impedida de sair de Portugal

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

A Fazenda
qua, 17 set
1

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

A Fazenda
Hoje
2

Exclusivo «A Protegida»: Vírgilio provoca Gonçalo e mostra-lhe quadro de Aruna

A Protegida
qua, 27 ago
3

Exclusivo «A Fazenda»: Talu e Zuri casam. Veja o momento

A Fazenda
dom, 7 set
4

Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
seg, 15 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota

A Protegida
Hoje

Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»

A Fazenda
Hoje

Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»

Hoje

O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa

Hoje

Amaciador de roupa: o erro comum que pode estragar as suas peças

Hoje

Poupe dinheiro! Aprenda a dica infalível para fazer a sua esfregona durar muito mais tempo

Hoje

“Sinta-se em casa”? Nem sempre! Eis as 11 coisas que nunca deve fazer quando visitar a casa de alguém

Hoje

O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Hoje

Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»

A Fazenda
Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN