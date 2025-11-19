A Fazenda

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 39min
Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

Contamos-lhe tudo o que se sabe.

Na passada terça-feira, a atriz portuguesa Soraia Tavares, conhecida por ter interpretado Daniela na novela A Fazenda, deixou os seguidores em sobressalto após partilhar um momento nas redes sociais que levantou várias questões.

Num story publicado no Instagram, Soraia aparece aparentemente sentada numa cadeira de hospital, ligada a um soro, e acompanhada da legenda: “Grande dia de folga”. A aparente contradição entre a expressão “folga” e o ambiente hospitalar deixou muitos fãs apreensivos e a fazer perguntas sobre o seu estado de saúde.

Para aumentar a inquietação, a atriz exibia no pulso uma pulseira amarela, usada por hospitais para codificar a gravidade e urgência do atendimento médico. Em muitas unidades de saúde, uma pulseira amarela identifica um caso urgente que requer tratamento rápido, embora não seja classificado como emergência extrema. Este simples detalhe fez disparar especulações sobre a gravidade do que possa estar a acontecer com Soraia.

Até ao momento, Soraia Tavares não revelou nenhum detalhe adicional sobre o motivo da sua presença no hospital, nem o tipo de tratamento que poderá estar a receber. A sua publicação no story acabou por gerar mais dúvidas do que certezas: se “grande dia de folga” foi apenas uma ironia ou se há algo mais sério por trás da imagem, continua por esclarecer.

Reveja aqui uma das últimas entrevistas de Soraia Tavares no programa Bom Dia Alegria:

Os fãs continuam a aguardar por mais informações, na esperança de que Soraia esteja, de facto, bem e que o “grande dia de folga” não esconda algo mais grave.

