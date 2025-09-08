Vem aí em «A Fazenda»: Ary e Ivandro vão ajudar Daniela e já têm um plano

Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) diz desolada a Ary (Isaac Alfaiate) que as pessoas da Mumba acabam por ter razão em não quererem que os filhos tenham aulas com ela depois de tudo o que fez de se aliar a Lukenia (Rita Cruz) e ter acusado Miguel (Diogo Infante) de assédio. Ary olha-a muito penalizado.

Daniela lastima-se a Weza (Cláudia Semedo) e Januário (Hoji Fortuna) que nunca mais vai conseguir dar aulas com a campanha difamatória que corre contra ela, indo apresentar a demissão a Lukenia. Ary, a ouvir tudo com Ivandro, tem subitamente uma ideia de como podem ajudar Daniela.

Recordar que a reputação de Daniela ficou manchada com o que fez a Miguel: