Vem aí em «A Fazenda»: Daniela consegue concretizar um dos seus maiores sonhos?

Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) sorri nas nuvens após se ter envolvido com Ary (Isaac Alfaiate), que se afasta dela constrangido a dizer que aquilo não pode continuar argumentando que afinal ela é sua professora. Januário (Hoji Fortuna) olha desconfiado para Daniela por ela estar fechada na sala. Lukenia (Rita Cruz) pede a Januário que esteja junto consigo no casamento por Talu precisar deles. Ary acaba por se revelar a assumir que estava ali com Daniela.
Daniela e Ary tentam disfarçar a Januário que não aconteceu nada entre eles, mas Januário avisa Ary que vai ter de casar-se com a filha se quer continuar com ela. Ary acede para não piorar a situação.
Weza (Cláudia Semedo) olha preocupada para Januário a dizer que impôs a Ary que se case com Daniela por eles se terem envolvido novamente, não querendo que Daniela continue a ser mal-afamada. Weza acede a Januário que ele esteja com Lukenia no casamento, por Talu merecer isso e Januário abraça-a grato.
Ary assume a Daniela ainda gostar de Júlia, mas que podem continuar a fingir a Januário estarem noivos. Ary indica que não sabe se vai ao casamento de Talu (Evandro Gomes) por Joel ir ficar zangado com ele. Daniela sorri confiante que o vai conseguir reconquistar.