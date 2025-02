Vem aí em «A Fazenda»: Júlia e Daniela vingam-se de Ary

Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) vai ao Lodge e propõe a Júlia (Kelly Bailey) para se aliem para dar uma lição a Ary (Isaac Alfaiate) para que ele pare de usar as mulheres como se fossem descartáveis.

Mais tarde, Ary entra bem-disposto no quarto com Andreia, com ambos cheios de vontade de estarem um com o outro.

Ary estaca em choque ao se deparar com Júlia deitada na cama à sua espera, aparecendo de seguida Daniela a dizer que também tinha combinado coisas com Ary. Andreia vai-se embora chateada. Júlia e Daniela dão um cumprimento vitorioso.

De relembrar que Ary e Júlia tinham feitos as pazes, mas que não durou muito tempo: