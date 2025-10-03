Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) e Daniela (Soraia Tavares) contam a Nadir (Sharam Diniz) do choque que foi para Lukenia (Rita Cruz) de saber que Weza (Cláudia Semedo), Januário (Hoji Fortuna) e Lucas se vão mudar para casa dela. Nadir conta a Daniela que pode haver a possibilidade dos testes de ADN do bebé de Júlia terem sido trocados, deixando Daniela em choque.

Nadir diz a Daniela que a amostra de Ary foi trocada, tendo sido por isso que o resultado deu que ele não era o pai do bebé de Júlia. Nadir pergunta a Daniela se está envolvida naquele assunto.

Daniela assevera a Nadir que não foi ela quem trocou o teste de Ary, mas pede-lhe que oculte isso para não o perder. Nadir diz não estar nas suas mãos essa decisão e Daniela fica aflita.

