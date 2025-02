Vem aí em «A Fazenda»: Tensão! Daniela engana Júlia e o impensável acontece

Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) acaba por admitir a Júlia (Kelly Bailey) ter fingido aquela aliança entre elas para conseguir ficar com Ary (Isaac Alfaiate). Júlia avisa-a que ela vai pagar bem caro por a ter enganado. Ficam a fitar-se em despique.

Daniela diz a Ary não estar zangada com ele por saber como Júlia é ardilosa e usa todos os métodos para ficar com ele. Ary assevera a Daniela não querer mais nada com ela, Daniela beija-o. Júlia ouve tudo a olhar atónita para Daniela, que lhe faz um sorriso de vitória.

De relembrar que Júlia e Daniela não se dão bem desde o começo: