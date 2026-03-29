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É uma das mulheres mais talentosas de Portugal e namora com um homem 9 anos mais novo

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 21min
É uma das mulheres mais talentosas de Portugal e namora com um homem 9 anos mais novo - TVI

Um lindo casal.

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Soraia Tavares, de 31 anos, é uma das artistas mais versáteis de Portugal, destacando-se como cantora, atriz e dobradora, e surpreende ao assumir uma relação com Kiko Monteiro, ator de 22 anos – uma diferença de nove anos.

Nascida em Lisboa a 13 de junho de 1994, com raízes cabo-verdianas, Soraia venceu «A Tua Cara Não Me É Estranha» e brilhou em musicais como «Chicago». Deu voz a Ariel na nova «Pequena Sereia» e a Nala em «Rei Leão 2». O seu álbum «A Culpa é da Lua», lançado em 2023, foi um sucesso aclamado pela crítica e pelos fãs.

Após terminar com Vicente Wallenstein, revelou o namoro com Kiko Monteiro, da nova geração de «Morangos com Açúcar», com fotos cúmplices e legenda «nem dei por acontecer». Fãs celebram: «São lindos demais» e «Muitas felicidades!».

Reveja aqui uma cena emocionante da atriz na novela «A Fazenda»:

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