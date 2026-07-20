«Estou arrepiada»: casal famoso surpreende convidados e protagoniza um momento mágico em casamento

Soraia Tavares viveu um dos momentos mais especiais dos últimos dias ao marcar presença no casamento da atriz Beatriz Monteiro, realizado no passado dia 18 de julho de 2026. Conhecida do público tanto pela sua carreira na música como pela representação, a artista decidiu oferecer aos noivos um presente muito especial.

Durante a celebração, Soraia subiu ao palco ao lado do namorado, o ator Kiko Monteiro, para interpretar um dueto romântico, num momento que rapidamente conquistou todos os convidados. A cumplicidade entre o casal e a emoção da atuação tornaram-se um dos pontos altos da festa.

Nas redes sociais, a cantora partilhou algumas imagens da atuação e descreveu-a como um verdadeiro “presente de casamento”. No entanto, foi a legenda do vídeo que acabou por arrancar muitas gargalhadas aos seguidores. Com o seu habitual sentido de humor, Soraia escreveu: «O meu sonho sempre foi ter um namorado que sabe cantar.»

Veja aqui o momento:

A brincadeira não passou despercebida e gerou dezenas de comentários divertidos e elogios ao casal. Entre as muitas mensagens deixadas pelos fãs, destacam-se frases como «Harmonia perfeita», «Lindooo», «Ai, foi tão bonito!!!», «Quem quer vídeos deles os dois a cantar juntos respira» e ainda «Estou arrepiadaaaa. Quero-vos no meu casamento também, please».

Houve também quem brincasse com a publicação, respondendo à legenda de Soraia com comentários como «Lindo sonho! Espero que um dia consigas concretizá-lo». Outros seguidores aproveitaram para elogiar a voz da artista e a química evidente entre o casal.

Além da atuação, o visual escolhido por Soraia também chamou a atenção dos fãs, com vários internautas a perguntarem: «Lindaaaaa, de onde é o vestido?».

O momento musical protagonizado por Soraia Tavares e Kiko Monteiro acabou por transformar-se num dos episódios mais comentados do casamento de Beatriz Monteiro, deixando os convidados rendidos à sintonia e ao talento do casal. Entre música, romance e muitas brincadeiras, a artista voltou a conquistar o carinho dos seguidores.