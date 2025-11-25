«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

A cantora e atriz Soraia Tavares que deu vida a Daniela na novela «A Fazenda», voltou a encontrar o amor. Depois do fim do seu relacionamento de quatro anos com Vicente Wallenstein, a artista, de 31 anos, revelou que está numa nova relação. O novo namorado de Soraia chama-se Kiko Monteiro, tem 22 anos e é ator. Nas redes sociais, a atriz partilhou uma série de fotografias em que surge ao lado do companheiro, mostrando a cumplicidade do casal. Em tom apaixonado, Soraia escreveu: «nem dei por acontecer», revelando a naturalidade e surpresa do surgimento deste novo amor.

O post recebeu rapidamente centenas de comentários de fãs e amigos, cheios de carinho e entusiasmo pelo casal: «Seus lindos 🫶🏾», «Bonitinhos», «Muitas felicidades, Soraia, tudo de bom para vocês, sejam muito felizes!», «São lindos demais» ou ainda «❤️ a verdadeira história da Jasmine e do Aladino... menos drama e mais love❤️», entre muitos outros.

Kiko Monteiro, o jovem ator, já participou em projetos televisivos conhecidos do público português, incluindo a SIC, na novela ‘Sol de Inverno’, e ainda na nova geração de Morangos com Açúcar, da TVI, consolidando-se como um talento em ascensão.

Com esta nova relação, Soraia Tavares demonstra estar feliz e apaixonada, partilhando com os seguidores momentos de cumplicidade e alegria, e mostrando que, apesar da diferença de idades, a ligação com Kiko é forte e genuína. Este novo capítulo da vida da atriz promete estar repleto de momentos felizes e de partilhas românticas que encantam os fãs.

Reveja aqui uma cena emocionante da atriz na novela «A Fazenda»: