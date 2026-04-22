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Vítima de comentário racista, Soraia Tavares responde à letra e alerta: «Não pode ser normalizado»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:46
Vítima de comentário racista, Soraia Tavares responde à letra e alerta: «Não pode ser normalizado» - TVI

Artista reage e dá lição de força.

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Soraia Tavares, de 31 anos, é uma das artistas mais reconhecidas da nova geração portuguesa. Cantora, atriz e dobradora, destacou-se em projetos como «A Tua Cara Não Me É Estranha», no teatro musical e em televisão reconhecida por dar vida a Daniela na novela «A Fazenda». Contudo, desta vez, o nome da artista ganhou destaque por um motivo bem diferente.

Recentemente, Soraia Tavares recorreu às redes sociais para denunciar publicamente vários comentários ofensivos e racistas que recebeu online, deixando uma mensagem firme contra este tipo de discurso.

Num desabafo sentido, a artista explicou que os ataques tendem a surgir quando os seus vídeos chegam a públicos fora da sua comunidade habitual de seguidores: “Isto acontece quando os meus vídeos saiem da bolha.”

A partir daí, Soraia respondeu de forma clara e poderosa aos insultos relacionados com a cor da sua pele: “A minha cor não é um insulto. É história, é força, é beleza.”

A mensagem foi amplamente elogiada por seguidores, que destacaram a forma serena e determinada com que a artista enfrentou a situação.

Soraia Tavares fez ainda questão de sublinhar que a autoestima não depende da opinião de terceiros: “E a minha confiança não vem de comentários, mas de mim. Nada do que dizem apaga quem eu sou.” Apesar de mostrar segurança perante os ataques, a atriz alertou para a necessidade de não banalizar comportamentos discriminatórios nas plataformas digitais: “Ainda assim, este tipo de discurso não pode ser normalizado.
Denunciem.”

Entre os comentários partilhados pela artista estava uma mensagem claramente racista. Um seguidor comentou: «Não precisa de nada - já é muita linda» e uma das respostas a este comentário foi: «Ela é preta».

Ao expor este tipo de conteúdo, Soraia Tavares procurou chamar a atenção para uma realidade ainda presente nas redes sociais e incentivar à denúncia de mensagens de ódio.

A publicação gerou uma onda de apoio, com centenas de seguidores a deixarem mensagens de solidariedade e elogios à postura da artista.

Num tempo em que as redes sociais continuam a ser palco de ataques anónimos, Soraia Tavares transformou um episódio negativo numa mensagem de força, identidade e combate ao preconceito

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