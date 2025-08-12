Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) avisa Ana estar a pagar-lhe bem para Talu (Evandro Gomes) continuar a pensar que Zuri (Madalena Aragão) está grávida. Nadir (Sharam Diniz) diz a Lukenia ter estranhado que o aparelho de ecografia esteja avariado por ser um equipamento novo. Lukenia corta a dizer estarem ali para falar isso sim de questões da Moringa.

Zuri prepara-se muito nervosa para fazer a ecografia. Vemos no monitor da máquina um feto com dois meses, com Ana a assentir a Talu estar tudo bem com o bebé. Talu aperta a mão de Zuri, muito emocionado.

Ana assente a Lukenia que Talu não desconfiou que as imagens que viu na ecografia eram de outra mulher grávida e não de Zuri. Daniela (Soraia Tavares) ouve tudo atenta.