A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 34min
Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu - TVI

O que ela vai fazer?

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) avisa Ana estar a pagar-lhe bem para Talu (Evandro Gomes) continuar a pensar que Zuri (Madalena Aragão) está grávida. Nadir (Sharam Diniz) diz a Lukenia ter estranhado que o aparelho de ecografia esteja avariado por ser um equipamento novo. Lukenia corta a dizer estarem ali para falar isso sim de questões da Moringa.

Zuri prepara-se muito nervosa para fazer a ecografia. Vemos no monitor da máquina um feto com dois meses, com Ana a assentir a Talu estar tudo bem com o bebé. Talu aperta a mão de Zuri, muito emocionado.

Ana assente a Lukenia que Talu não desconfiou que as imagens que viu na ecografia eram de outra mulher grávida e não de Zuri. Daniela (Soraia Tavares) ouve tudo atenta.

 

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Joel maltrata Zulmira, deixando-a em lágrimas

Vem aí em «A Fazenda»: Eva acorda e faz revelação bombástica que vai mudar tudo

A Fazenda

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Alex volta para assombrar a relação de Ary e Júlia?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Ponto fraco de Svetlana é descoberto e usado contra ela

A Fazenda
Hoje

Eva lança bomba a Miguel: «Eu vou ficar aqui»

A Fazenda
Ontem

Mafalda beija Gustavo intensamente

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Joel transforma-se num monstro, que manipula, rapta e faz mal às pessoas

A Fazenda
dom, 3 ago
1

Desaparecimento de Duarte deixa fãs ao rubro: Afinal sobreviveu?

A Fazenda
sex, 11 abr
2

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Protegida»: José Diogo descobre que Mariana e Hector namoram

A Protegida
dom, 3 ago
4

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri aparece completamente diferente à frente de Talu

A Fazenda
dom, 3 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: De amigas a inimigas? Gina recusa-se a entregar a bebé a Mariana

A Protegida
Hoje

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
Hoje

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

A Fazenda
Hoje

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

Queridos Papás
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

O nome Lowê tem história. E, Rita Pereira revela tudo

Hoje

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

A Fazenda
Hoje

«Foi o meu pequeno ajudante»: Filho de Maria Botelho Moniz já ajuda Pedro Bianchi Prata

Hoje

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

Queridos Papás
Ontem

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

Queridos Papás
Ontem

Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN