Vem aí em «A Fazenda»: Daniela tem informação secreta sobre Lukenia, mas é apanhada

  Hoje às 08:45
Vem aí em «A Fazenda»: Daniela tem informação secreta sobre Lukenia, mas é apanhada

Ups, o pior pode acontecer.

Em «A Fazenda», Ana assente a Lukenia (Rita Cruz) que Talu (Evandro Gomes) não desconfiou que as imagens que viu na ecografia eram de outra mulher grávida e não de Zuri (Madalena Aragão). Daniela (Soraia Tavares) ouve tudo atenta.

Lukenia diz a Ana que planeia fingir que Zuri teve um aborto, contando com os préstimos dela para Talu acreditar nisso. Ana assente incomodada. Ana segue tensa para a rua. Daniela esconde-se, mas deixa cair o telefone ao chão, sendo apanhada em flagrante por Lukenia. 

Recorde-se que Lukenia fez Daniela passar por mentirosa perante a polícia:

