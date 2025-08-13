Vem aí em «A Fazenda»: Daniela tem informação secreta sobre Lukenia, mas é apanhada

Em «A Fazenda», Ana assente a Lukenia (Rita Cruz) que Talu (Evandro Gomes) não desconfiou que as imagens que viu na ecografia eram de outra mulher grávida e não de Zuri (Madalena Aragão). Daniela (Soraia Tavares) ouve tudo atenta.
Lukenia diz a Ana que planeia fingir que Zuri teve um aborto, contando com os préstimos dela para Talu acreditar nisso. Ana assente incomodada. Ana segue tensa para a rua. Daniela esconde-se, mas deixa cair o telefone ao chão, sendo apanhada em flagrante por Lukenia.
Recorde-se que Lukenia fez Daniela passar por mentirosa perante a polícia: