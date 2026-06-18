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"Sente-se logo a queimar nas pernas e nos glúteos": o aparelho compacto que permite treinar o corpo todo a ver as novelas

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  • TVI Novelas
  • Há 1h e 59min
"Sente-se logo a queimar nas pernas e nos glúteos": o aparelho compacto que permite treinar o corpo todo a ver as novelas - TVI
Sunny Health & Fitness máquina de passos
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Conseguir pernas firmes e abdominais definidos sem falhar o seu programa de televisão favorito nunca foi tão simples.

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A falta de tempo ou de paciência para ir ao ginásio já não é desculpa para não cuidar de si. Há um pequeno segredo que está a transformar as salas de estar num espaço de bem-estar: um stepper compacto de apenas 35 cm que permite trabalhar as pernas, os glúteos e a zona abdominal enquanto põe as suas séries ou novelas em dia. Disponível na Amazon por 53 euros, este aparelho com uma fantástica média de 4,5 em 5 estrelas já se vende aos milhares, provando que é possível manter o corpo firme sem sacrifícios absurdos.

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O que diz quem já nota os resultados?

As opiniões de quem o usa no quotidiano confirmam que o cansaço dá rapidamente lugar à satisfação. Uma das compradoras partilha que o utiliza há quase dois meses e garante que "vai muito bem e sua-se muitíssimo", tornando-se ideal para queimar calorias sem sair do sítio. Outra utilizadora confessa que a eficácia do exercício se sente logo nos primeiros minutos: "ao fim de pouco tempo começamos a sentir a queimar nas pernas e nos glúteos". A facilidade de transporte é também muito elogiada, com relatos de mulheres que o guardam na cozinha e "sobem para o aparelho durante uns minutos enquanto a comida está ao lume", provando que qualquer momento serve para cuidar da linha.

Porque é que este aparelho é o preferido das mulheres:

  • Treino completo e eficaz: Graças ao movimento suave, trabalha intensamente os membros inferiores e o "core" (abdominais) para manter o equilíbrio, ajudando a combater a retenção de líquidos e a flacidez.

  • Intensidade totalmente ajustável: Conta com um regulador mecânico que permite escolher a altura dos degraus, adaptando o esforço ao seu ritmo, quer queira uma caminhada ligeira ou um treino mais intenso.

  • Silencioso e seguro: O mecanismo foi desenhado para ser extremamente silencioso, ideal para treinar à noite sem incomodar ninguém, incluindo pedais antiderrapantes muito largos para total estabilidade.

  • Bandas de resistência incluídas: Vem equipado com elásticos para os braços que permitem tonificar o peito, as costas e os bíceps em simultâneo, poupando tempo ao exercitar o corpo todo de uma só vez.

  • Vídeos de apoio gratuitos: Ao adquirir o equipamento, tem acesso a uma aplicação móvel com aulas guiadas, alongamentos e exercícios de relaxamento para potenciar os seus resultados de forma simples.

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