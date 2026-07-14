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Este suplemento capilar com biotina e zinco não sai da lista dos mais procurados

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  • Hoje às 16:24
Este suplemento capilar com biotina e zinco não sai da lista dos mais procurados - TVI
Queda de cabelo
Queda de cabelo

Fotografia: Depositphotos

Quase 2 mil avaliações e 4,4 estrelas: este suplemento capilar continua a arrasar

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Stress, mudanças de estação, alterações hormonais: são várias as razões que podem estar por trás de uma queda de cabelo mais acentuada, e é por isso que os suplementos pensados para a saúde capilar continuam a ser procurados com regularidade. Este suplemento da Nutralie é um dos exemplos mais populares da categoria, com quase 2.000 avaliações na Amazon, uma média de 4,4 estrelas e um preço atual de 23,90€.

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O que traz na fórmula

Este produto junta biotina, zinco, selénio e um conjunto de vitaminas e minerais, todos com um papel reconhecido na manutenção normal do cabelo. A ideia é simples: reforçar a saúde capilar a partir de dentro, atuando como complemento para quem sente o cabelo mais fino, frágil ou com queda acima do habitual.

Resultados que aparecem com consistência

As avaliações apontam sobretudo para melhorias visíveis ao fim de algumas semanas de utilização contínua. Uma utilizadora, que atravessou um período de grande desgaste físico, relata ter notado o cabelo "mais forte e saudável" depois de incorporar o suplemento na rotina. Já outro comprador refere que só começou a notar diferenças ao final de cerca de um mês, reforçando que a chave está em manter a toma diária sem interrupções.

Adequado para diferentes rotinas alimentares

Além da composição nutritiva, este equipamento para a saúde capilar é vegan, sem glúten e sem lactose, podendo ser tomado tanto por homens como por mulheres. Esta versatilidade, aliada ao volume elevado de avaliações positivas, ajuda a explicar por que continua a ser uma escolha recorrente entre quem procura travar a queda de cabelo associada a fatores do quotidiano.

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