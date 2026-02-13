Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Simone acaba a relação com Vítor

  • TVI Novelas
  • Há 35 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Simone acaba a relação com Vítor - TVI

É o fim!

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Simone (Susana Arrais) está agitada à espera de Vítor (Diogo Infante). Ele chega e pergunta-lhe porque o chamou ali tão cedo. Simone diz que mal conseguiu dormir e tomou a decisão de que têm de se afastar. Vítor fica em choque.

Vítor tenta perceber o que levou Simone a tomar aquela decisão e se terá a ver com ter ido com Carlos (Rodrigo Trindade) à taqueria e ter-se sentado na mesma mesa que Luz (Alexandra Lencastre). Vítor pergunta-lhe se Luz foi desagradável. Simone diz que não, antes pelo contrário e acha que Carlos sabe da relação deles. Simone não quer continuar no papel de amante.

Recorde-se que Vítor já tinha decidido terminar o casamento com Luz:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara perde a paciência com São enquanto Cris levanta novas suspeitas

Vem aí em «Amor à Prova»: Gesto de Nico toca o coração de Cris, deixando emocionado

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova- Sara informa: «O nosso casamento está marcado para daqui a duas semanas»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Eis a questão que está a dar que falar: «Têm alguma Vera na família?»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Ao sentir-se traída, Simone pede explicações a Vítor

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Bruno faz o que não deve: «Estás a gozar comigo?»

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

«Saiu com a minha cara chapada»: Mulher de Agir partilha a primeira 'imagem da filha'

qua, 11 fev
1

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Amor à Prova
seg, 9 fev
2

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

18 set 2025
3

Salvador Biernat é filho de um conhecido ator

qua, 14 jan
4

Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas de que Vivi está viva reacendem traição, segredos e guerra pelo dinheiro

Terra Forte
qua, 11 fev
5

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi e Armando beijam-se

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque

Terra Forte
Hoje

Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras

Ontem

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

seg, 9 fev

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Terra Forte
ter, 10 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

O reencontro comovente do filho de Maria Botelho Moniz com parte da família: «Encheu-me mesmo o coração»

Ontem

«É coragem»: Barbara Norton de Matos prepara mudança emocionante

Ontem

Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras

Ontem

“Nunca partilhámos o mesmo sangue”: Toy recebe declaração de amor arrebatadora que está a comover o país

Festa é Festa
qua, 11 fev

“Por todas as crianças”: Laura Figueiredo deixa alerta sério e apela à consciência dos pais

qua, 11 fev

«Estou numa fase mais em baixo»: A viver dias de angústia, Catarina Gouveia desabafa sobre o que se está a passar

qua, 11 fev
Mais Fora do Ecrã