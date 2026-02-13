Vem aí em «Amor à Prova»: Simone acaba a relação com Vítor

Em «Amor à Prova», Simone (Susana Arrais) está agitada à espera de Vítor (Diogo Infante). Ele chega e pergunta-lhe porque o chamou ali tão cedo. Simone diz que mal conseguiu dormir e tomou a decisão de que têm de se afastar. Vítor fica em choque.

Vítor tenta perceber o que levou Simone a tomar aquela decisão e se terá a ver com ter ido com Carlos (Rodrigo Trindade) à taqueria e ter-se sentado na mesma mesa que Luz (Alexandra Lencastre). Vítor pergunta-lhe se Luz foi desagradável. Simone diz que não, antes pelo contrário e acha que Carlos sabe da relação deles. Simone não quer continuar no papel de amante.

Recorde-se que Vítor já tinha decidido terminar o casamento com Luz: