Vem aí em «Amor à Prova»: Simone sai de casa para ir viver com Vítor

Em «Amor à Prova», Estela faz um grande drama por Bruno (João Arrais) estar ali com outra e insulta-o a ele e a ela. Vítor (Diogo Infante) ouve a voz de Estela e quer ir embora, mas ela vê-o e diz que tem pena do que ele está a fazer a Simone (Susana Arrais), pois está convencida de que vai mudar de casa. Tomás pergunta a Vítor que história é aquela.
Simone tem tudo pronto para mudar de casa e despede-se dos amigos, emocionada. Simone espera que Melanie (Beatriz Costa) se torne uma cantora famosa e que Bruno encontre o verdadeiro amor. Vítor apresenta-se e promete cuidar muito bem de Simone. Vítor aconselha Bruno a não ligar mais a Estela, nem atender chamadas de números que não conhece.
Simone e Vítor chegam à casa nova. Ela não esconde que está um bocadinho triste por ter deixado os amigos e apreensiva com a reação de Luz, quando voltar do Japão. Vítor conta a Simone que Estela foi à taqueria atrás de Bruno e fez um escândalo. Revela ainda que Tomás já sabe deles. Simone fica em choque.
Recorde-se que Estela foi contratada por Carlos e Amália e que ela humilhou Vítor: