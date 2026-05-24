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Amor à Prova

Susana Arrais, Simone de «Amor à Prova», é mãe de uma das maiores promessas da televisão nacional

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 49min
Susana Arrais, Simone de «Amor à Prova», é mãe de uma das maiores promessas da televisão nacional - TVI

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Susana Arrais, atriz que dá vida a Simone na novela «Amor à Prova», é uma conceituada atriz, encenadora e professora de teatro em Portugal, reconhecida pelo seu vasto e consistente percurso na ficção televisiva nacional. Ao longo da sua carreira, a atriz tornou-se uma presença frequente e acarinhada pelos telespectadores portugueses, sobretudo através de produções da TVI. O seu trabalho televisivo inclui participações em vários projetos de grande destaque, começando com “Sonhos Traídos” (2002), onde assumiu o seu primeiro grande papel como protagonista na televisão.

Ao longo dos anos, integrou ainda o elenco de várias novelas de sucesso, consolidando o seu estatuto no panorama audiovisual português. Entre essas produções destacam-se “Ilha dos Amores”, “Deixa Que Te Leve”, “Meu Amor”, “Mulheres”, “Santa Bárbara”, “Ouro Verde” e “Valor da Vida”, todas elas marcos importantes na ficção nacional. Mais recentemente, Susana Arrais participou em projetos como “Prisioneira”, “Amar Demais”, “Quero é Viver”“Queridos Papás” e atualmente em «Amor à Prova» mantendo uma presença ativa e relevante no pequeno ecrã. Para além das novelas, integrou também séries de grande impacto junto do público mais jovem, como “Morangos com Açúcar” e “I Love It”, reforçando a sua versatilidade enquanto atriz.

Para além da sua carreira individual, a vertente artística de Susana Arrais estende-se também à nova geração. A atriz é mãe da jovem atriz Maria Arrais, fruto do seu anterior casamento com Miguel de Barros, partilhando ambas uma forte ligação ao mundo da representação.

Mãe e filha chegaram mesmo a contracenar pela primeira vez na novela “Prisioneira”, da TVI, e mais tarde criaram e protagonizaram o projeto digital “Filha da Mãe”, uma produção centrada na exploração de dinâmicas familiares e temas relevantes entre pais e filhos.

Maria Arrais estreou-se na ficção nacional em 2015, na novela “A Única Mulher”, onde interpretou a personagem Joaninha. Mais recentemente, integrou também o elenco das novas temporadas de “Morangos com Açúcar”, dando vida a Lucy e continuidade ao seu percurso na representação e reforçando a ligação familiar ao universo da ficção televisiva portuguesa.

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