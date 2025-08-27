«Chegar aos 83 anos com essa vitalidade e beleza é para poucos»: Susana Vieira arrasa de biquíni no seu aniversário

  Joana Sequeira
  Hoje às 11:20
«Chegar aos 83 anos com essa vitalidade e beleza é para poucos»: Susana Vieira arrasa de biquíni no seu aniversário - TVI

A atriz Susana Vieira celebrou os 83 anos em Mikonos, na Grécia, em clima de festa e boa forma. Veja as fotos em biquíni e conheça a carreira da estrela brasileira.

Susana Vieira completou 83 anos no passado sábado, dia 23, e assinalou a data de forma inesquecível. A atriz brasileira, uma das maiores estrelas da televisão, festejou o aniversário em Mikonos, na Grécia, a bordo de um barco, rodeada de familiares e amigos.

Radiante, Susana Vieira partilhou no Instagram várias fotografias em biquíni, mostrando que continua em excelente forma física: "Meus 83 anos, com a minha família, amigos, muito amor, saúde e este mar sem fim", escreveu a artista na legenda da publicação.

Veja, em baixo, a publicação original. 

 

 

Os registos rapidamente conquistaram inúmeros elogios dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho e admiração.

Quem é Susana Vieira?

Nascida em São Paulo, em 1942, Susana Vieira é considerada uma das grandes damas da televisão brasileira. Com mais de 60 anos de carreira, estreou-se na TV Globo em 1970 e rapidamente se tornou num dos nomes mais respeitados da ficção.

Protagonizou inúmeras novelas de sucesso, entre as quais “A Próxima Vítima”, “Por Amor”, “Senhora do Destino” e “Amor à Vida”, construindo uma carreira marcada por personagens fortes e memoráveis.

Ao longo das décadas, Susana Vieira destacou-se não só pelo talento e versatilidade, mas também pela irreverência e carisma, mantendo-se até hoje como uma das figuras mais icónicas da cultura televisiva brasileira.

Veja, agora, na galeria que preparámos para si, as imagens do aniversário de Susana Vieira.

