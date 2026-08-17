Vem aí em «Terra Forte»: Susette ganha coragem e revela o que sente a Sammy

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) garante a Susette (Inês Faria) que será Flor (Benedita Pereira) a deixar a casa, tanto por ter sido ela a pedir a separação como pelo bem-estar de Dudu (Tomás Taborda). A notícia deixa Susette (Inês Faria) visivelmente satisfeita.

Susette (Inês Faria) acaba por admitir a Sammy (José Fidalgo) que os seus sentimentos vão muito além da amizade. Embaraçada com a própria confissão, afasta-se rapidamente, deixando-o divertido.

Reveja o momento em que Rosinha e Magui em choque ao descobrir toda a verdade sobre António e Débora: