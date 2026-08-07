Exclusivo «A Madrasta»: Xavier ameaça ir à polícia contar o que sabe da morte de Artur e esta é a reação dos outros suspeitos

Revelamos, em exclusivo, algumas cenas futuras da novela «A Madrasta», da TVI. E tem a ver com os suspeitos da morte de Arthur. Xavier (Vítor D’Andrade) vai reunir todos os suspeitos do crime e o encontro vai ser explosivo e muito revelador.

Leia em detalhe o que vai acontecer nos próximos episódios desta história:

Na novela «A Madrasta», Felícia (Isabel Abreu) pergunta a Arminda se já preparou o quarto de João Maria (Ruben Simões) e dá-lhe uma lista do que ele pode comer. Beatriz (Catarina Nifo), Miguel (Bernardo Cascais) e Simão (João Maneira) estão animados por João Maria (Ruben Simões) ter alta. Beatriz (Catarina Nifo) quer preparar uma surpresa.

Simão (João Maneira) diz que vai à casa de praia, pois é o aniversário do pai. Felícia (Isabel Abreu) recebe uma SMS de Xavier (Vítor D’Andrade) e fica tensa. Filipe (Nuno Pardal) e Renato (Sérgio Praia) também receberam uma SMS de Xavier (Vítor D’Andrade), para irem a sua casa. Lembram-se que era o aniversário de Artur (Bruno Madeira) e que pode estar relacionado.

Filipe (Nuno Pardal) e Renato (Sérgio Praia) acham que devem ir, pois talvez saibam mais qualquer coisa sobre o envelope que Xavier (Vítor D’Andrade) entregou a Pedro (Albano Jerónimo).

Xavier (Vítor D’Andrade) está com todos os suspeitos da morte de Artur (Bruno Madeira) e diz que hoje é um bom dia para falarem sobre o que se passou em Marrocos. Xavier (Vítor D’Andrade) diz que todos tinham motivos para o matar e, quando acabar a reunião, vai à polícia contar o que sabe.

Felícia (Isabel Abreu) diz que Xavier (Vítor D’Andrade) também tinha motivos para matar Artur (Bruno Madeira) e todos vão embora. Laura (Madalena Brandão), Renato (Sérgio Praia), Filipe (Nuno Pardal) e Raquel (Inês Herédia) conversam sobre o encontro em casa de Xavier (Vítor D’Andrade). Todos acham que Xavier (Vítor D’Andrade) não sabe nada e anda só a atirar o barro à parede.

Todos concordam que não vale a pena preocuparem-se com ele, pois está praticamente morto.

Xavier (Vítor D’Andrade) continua a olhar para as fotos de todos e a pensar qual deles teria o motivo mais forte para matar Artur (Bruno Madeira).