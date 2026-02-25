O tablet "faz-tudo" da Lenovo baixou para os 141 euros e já traz a capa

Este artigo pode conter links afiliados*

Há oportunidades que parecem feitas à medida para quem procura tecnologia fiável a um preço realmente justo. Este modelo da Lenovo de 10,1 polegadas acaba por ser aquele equipamento que anda de mão em mão: os miúdos usam-no para desenhar ou ver vídeos, e os adultos para ler, ver séries ou consultar receitas rápidas.

O que faz a diferença no dia a dia?

Imagem nítida e som envolvente : O ecrã Full HD e as colunas Dolby Atmos garantem uma experiência de cinema, quer esteja no sofá ou na cama.

: O ecrã Full HD e as colunas Dolby Atmos garantem uma experiência de cinema, quer esteja no sofá ou na cama. Memória para tudo : Com 128 GB, não precisa de andar a apagar fotos ou aplicações para ganhar espaço.

: Com 128 GB, não precisa de andar a apagar fotos ou aplicações para ganhar espaço. Bateria para maratonas: Aguentar até 9,5 horas de YouTube significa que pode levá-lo numa viagem de carro sem se preocupar com o carregador.

Aguentar até 9,5 horas de YouTube significa que pode levá-lo numa viagem de carro sem se preocupar com o carregador. Conforto e resistência: A estrutura é em metal, o que lhe dá um toque mais robusto e elegante, mas sem ser pesado.

A experiência de quem já o usa

Quem já o tem em casa destaca a facilidade de utilização. Como refere uma das avaliações, é um dispositivo "fácil, cómodo e sem complicações", ideal para quem não quer perder tempo com configurações técnicas. Outro detalhe que agrada aos utilizadores é o facto de a capa de proteção já vir incluída. Além de proteger contra quedas, a capa permite manter o ecrã inclinado para ver conteúdos com as mãos livres.

Mesmo quando não o está a usar, o tablet não fica esquecido numa gaveta: pode transformá-lo num álbum de fotos digital ou num relógio para decorar a sala enquanto carrega. No fundo, é um dispositivo equilibrado que, como diz um comprador, "vale a pena" pela qualidade que entrega por menos de 150€.

Compre o tablet aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.