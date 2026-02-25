O tablet "faz-tudo" da Lenovo baixou para os 141 euros e já traz a capa

Este artigo pode conter links afiliados*

  • TVI Novelas
  • Hoje às 17:39
O tablet "faz-tudo" da Lenovo baixou para os 141 euros e já traz a capa - TVI
Tablet
Tablet
Foto: Amazon.es

Há equipamentos que acabam por se tornar essenciais no dia a dia, seja para ler as notícias de manhã ou para distrair os miúdos ao final do dia

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Há oportunidades que parecem feitas à medida para quem procura tecnologia fiável a um preço realmente justo. Este modelo da Lenovo de 10,1 polegadas acaba por ser aquele equipamento que anda de mão em mão: os miúdos usam-no para desenhar ou ver vídeos, e os adultos para ler, ver séries ou consultar receitas rápidas.

O que faz a diferença no dia a dia?

  • Imagem nítida e som envolvente: O ecrã Full HD e as colunas Dolby Atmos garantem uma experiência de cinema, quer esteja no sofá ou na cama.
  • Memória para tudo: Com 128 GB, não precisa de andar a apagar fotos ou aplicações para ganhar espaço.
  • Bateria para maratonas: Aguentar até 9,5 horas de YouTube significa que pode levá-lo numa viagem de carro sem se preocupar com o carregador.
  • Conforto e resistência: A estrutura é em metal, o que lhe dá um toque mais robusto e elegante, mas sem ser pesado.

A experiência de quem já o usa

Quem já o tem em casa destaca a facilidade de utilização. Como refere uma das avaliações, é um dispositivo "fácil, cómodo e sem complicações", ideal para quem não quer perder tempo com configurações técnicas. Outro detalhe que agrada aos utilizadores é o facto de a capa de proteção já vir incluída. Além de proteger contra quedas, a capa permite manter o ecrã inclinado para ver conteúdos com as mãos livres.

Mesmo quando não o está a usar, o tablet não fica esquecido numa gaveta: pode transformá-lo num álbum de fotos digital ou num relógio para decorar a sala enquanto carrega. No fundo, é um dispositivo equilibrado que, como diz um comprador, "vale a pena" pela qualidade que entrega por menos de 150€.

Compre o tablet aqui

TABLET LENOVO

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Quer o seu sofá sempre cheiroso e sem nódoas? Este aparelho de 80€ é a resposta

Unhas de gel impecáveis sem sair de casa: o catalisador profissional que está a metade do preço

Pele firme e radiante: este é o aparelho que Isabel Figueira usa e toda a gente quer

Potência, autonomia e boas avaliações: o aspirador que desafia os Dyson

Mais Vistos

Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey

A Fazenda
Hoje
1

Kelly Bailey

15 dez 2025
2

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Terra Forte
dom, 25 jan
3

Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade

Terra Forte
Hoje
4

Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número

seg, 23 fev
5

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

seg, 5 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Ajuda secreta de Cris a Alice gera grande conflito

Amor à Prova
Hoje

Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey

A Fazenda
Hoje

O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

Hoje

«É a luz no meio de tanto fingimento»: Cristina Ferreira mostra-se rendida a Filipe Delgado

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Este bebé cresceu e hoje é uma estrela incontornável da ficção nacional

Hoje

Inês Castel-Branco faz revelação surpreendente sobre estreia de «A Madrasta». E, há algo que difere das outras novelas

Hoje

Matilde Reymão surge irreconhecível e fica em choque com a própria transformação

A Protegida
Hoje

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Hoje

«É a luz no meio de tanto fingimento»: Cristina Ferreira mostra-se rendida a Filipe Delgado

Hoje

O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

Hoje
Mais Fora do Ecrã