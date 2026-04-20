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“Comprei para a minha filha e estou impressionada”: O tablet de 95€ que os pais adoram na Amazon

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  • TVI Novelas
  • Hoje às 17:43
“Comprei para a minha filha e estou impressionada”: O tablet de 95€ que os pais adoram na Amazon - TVI

Com Android 15 e um "kit" completo (teclado, rato e capa), este modelo é o aliado ideal para os estudos e o lazer de toda a família por um preço imbatível.

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"Encontrar um equilíbrio entre o que precisamos para trabalhar e o que queremos para descansar nem sempre é fácil, mas este tablet de 95€ parece ter acertado em cheio. Este modelo da Mentume tornou-se um sucesso pela sua agilidade e por um preço que não assusta ninguém. É aquele acessório que dá sempre jeito: num momento estamos a despachar emails importantes e, no outro, o ecrã já está com os miúdos para vídeos didáticos ou a acompanhar-nos no sofá para ver a novela. Tudo isto sem encravar e por um valor que cabe em qualquer orçamento.

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“Estupenda relação qualidade-preço”

O sucesso deste aparelho na Amazon é sustentado por factos: uma nota sólida de 4,2 estrelas e cerca de 590 avaliações. O sentimento comum entre quem o utiliza é de absoluta satisfação com o valor do investimento. Nas opiniões da Amazon, os utilizadores não escondem o entusiasmo, especialmente quando se trata dos filhos:

  • Desempenho para os estudos: “Comprei para a minha filha e fiquei surpreendida. O desempenho é fluido, o ecrã é nítido e ela usa-o para aplicações de aprendizagem sem qualquer problema”, destaca uma das reviews mais recentes.
  • Bateria que não desilude: “Vale muito a pena! A carga dura muitíssimo e a qualidade da imagem é espetacular”, garante outro utilizador.
  • Simples e intuitivo: Muitos compradores sublinham que o sistema é muito fácil de usar e vem “limpo”, permitindo que os mais novos (e os seniores) naveguem sem complicações.

Tudo o que precisa já vem dentro da caixa

O que realmente distingue este modelo é o facto de vir com o 'enxoval' completo, ao contrário de tantas outras marcas onde temos de comprar tudo à parte. Por 95€, este tablet traz um conjunto de ferramentas que facilitam a vida: o teclado e o rato sem fios transformam-no num pequeno portátil num piscar de olhos — perfeito para despachar emails ou trabalhos da escola —, enquanto a capa protetora garante a segurança necessária quando há crianças por perto. Inclui ainda um lápis óptico e adaptadores que tornam a navegação muito mais simples e intuitiva.

Eficácia para todas as gerações

Garantir este equipamento por 95€ é dar um passo decisivo para um dia a dia mais ligado e prático para toda a família. Com uma memória expansível até 1TB, esta tecnologia simplifica as tarefas e oferece resultados que se sentem na agilidade de navegação. No final do dia, saber que o seu tablet está pronto para o próximo episódio ou para ajudar nos deveres da escola traz uma tranquilidade que faz toda a diferença no bem-estar de qualquer casa.

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