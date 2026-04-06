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Veja as suas novelas em qualquer lado: O tablet de 100€ que já traz teclado e rato

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  • TVI Novelas
  • Hoje às 17:33
Veja as suas novelas em qualquer lado: O tablet de 100€ que já traz teclado e rato - TVI

Se não quer perder um único episódio da sua novela favorita, mesmo quando está de férias, este conjunto completo é a solução.

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Já não precisa de gastar uma fortuna para ter um ecrã de qualidade que não o deixa pendurado no momento mais emocionante da história. Este tablet da SKY EGG está a ser a grande surpresa do ano e as opiniões de quem já o comprou não enganam: é um autêntico "achado". O motivo? Está com um desconto imperdível. Enquanto o seu preço normal ronda os 199 €, neste momento pode garanti-lo por apenas 109,99 €. É uma poupança direta de quase 90€ num equipamento fluido, que corre vídeos sem soluços e que tem uma "relação qualidade-preço imbatível".

O que torna este conjunto perfeito para os fãs de ficção? É que ele não vem sozinho. A caixa já inclui teclado, rato, capa e protetor de ecrã. Ou seja, por pouco mais de 100 euros, tem um mini computador pronto a usar para ver a emissão em direto ou as gravações automáticas com todo o conforto, seja na mesa de cabeceira ou na esplanada.

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Porque é que este tablet vai ser o seu melhor companheiro:

  • Maratonas garantidas: A bateria de 8000 mAh aguenta horas de vídeo, ideal para pôr os episódios em dia sem ter de procurar uma tomada.

  • Ecrã generoso: Com 10 polegadas e cores vivas, consegue ver todos os detalhes das suas produções favoritas com total clareza.

  • Zero complicações: É muito intuitivo e rápido, permitindo saltar entre a novela e as redes sociais para comentar as últimas fofocas sem o tablet encravar.

  • Tudo incluído: Não gasta nem mais um cêntimo em acessórios, está tudo incluído no preço promocional.

A confiança neste modelo cresce ao ler quem já o usa no dia a dia. Há quem destaque a "qualidade surpreendente" para um valor tão baixo e quem reforce que, para o lazer, "não se pode pedir mais, tem tudo". É raro encontrar um dispositivo tão equilibrado com quase 50% de desconto, sendo a escolha inteligente para quem quer tecnologia simples e eficaz em 2026.

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