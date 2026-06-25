Menos 44% no Prime Day: o tablet com teclado, rato e capa incluídos está a menos de 100€

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Encontrar um tablet completo por menos de 100€ é difícil. Encontrar um tablet com teclado, rato, capa e película incluídos por menos de 100€ é raro. O SKYEGG K13 faz exatamente isso — e durante o Prime Day desceu de 179,99€ para 99,99€, com 44% de desconto. Para estudantes, para quem trabalha em mobilidade ou para ter em casa para as tarefas do dia a dia, o argumento é simples: por este preço, não existe pack mais completo no mercado.

O que vem na caixa — e porque é que isso importa

A maioria dos tablets vende-se sozinho. Teclado, capa e rato são extras que facilmente somam mais 50€ ou 60€. Aqui, tudo vem incluído — teclado Bluetooth, rato sem fios, capa protetora, película de ecrã e ainda um adaptador USB 3 —, transformando o tablet num mini portátil funcional desde o primeiro momento. Os compradores notam a diferença: "por este preço é uma compra insuperável, transforma-se praticamente num pequeno portátil", resume um utilizador. Outro acrescenta: "vem super equipado com tudo incluído, recomendo a 100%."

No plano técnico, corre Android 15 com processador Octa-Core e até 30 GB de RAM — combinando 8 GB físicos com memória virtual — o que garante fluidez mesmo com várias aplicações abertas ao mesmo tempo. O armazenamento interno é expansível até 2 TB via cartão microSD. "O processador Octa-Core e o Android 15 notam-se imenso na fluidez", confirma um comprador, acrescentando que "mesmo com várias aplicações abertas em simultâneo, continua a funcionar sem congelar."

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Para trabalhar, estudar e ver séries

O ecrã IPS HD de 10,1 polegadas tem certificação Widevine L1 — o que significa que reproduz Netflix, Prime Video e Disney+ em alta definição, ao contrário de muitos tablets desta gama que ficam limitados a qualidade inferior. A conectividade WiFi duplo (2.4G e 5G) e Bluetooth 5.0 garantem videochamadas estáveis e ligação rápida. "O ecrã vê-se muito bem e o suporte Widevine L1 permite ver filmes e séries em alta qualidade", confirma um utilizador.

A bateria de 6.000 mAh é outro ponto forte — "com uso normal dura facilmente três dias sem carregar", conta um comprador. Outro detalhe que surpreende: "carreguei-a ao máximo e, mesmo depois de horas a configurá-la, ainda estava nos 91%." Para viagens, trabalho em mobilidade ou para os miúdos usarem na escola, é um tablet que cumpre sem reservas.

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