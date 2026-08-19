Este tablet aguenta trabalho, aulas online e maratonas de série (menos de 80€!)

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Há dias em que um único aparelho tem de servir para tudo: uma reunião de manhã, um trabalho da faculdade à tarde, e um episódio da novela à noite, sem tempo para ligar o portátil ou andar a carregar o telemóvel a toda a hora. É exatamente para esse tipo de dia que este tablet da UBDXBD foi pensado. Corre com Android 15 e um processador Octa-Core, o que garante fluidez mesmo com várias aplicações abertas ao mesmo tempo, e custa atualmente 75,99€.

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Ecrã grande, sem cansar a vista

O ecrã de 10,1 polegadas é confortável tanto para ler como para acompanhar uma série sem esforço. E, para quem odeia perder tempo a digitar passwords, o Face ID desbloqueia o aparelho num instante, só de olhar para o ecrã.

Espaço de sobra, sem andar a apagar nada

Quem já teve de escolher entre guardar fotos novas ou desinstalar uma aplicação sabe bem como o armazenamento pesa no dia a dia. Este modelo vem com 128 GB internos, suficiente para guardar fotografias, vídeos e documentos sem sustos, e ainda aceita cartões de memória até 1 TB para quem quer folga extra. A ligação Wi-Fi de banda dupla ajuda a manter tudo estável, seja numa aula online, numa videochamada ou só a fazer scroll nas redes sociais durante uma pausa.

Bateria para o dia inteiro fora de casa

As câmaras cumprem o essencial: a frontal, de 5 MP, é suficiente para videochamadas, e a traseira, de 8 MP, dá conta de fotografar um documento com boa nitidez. O ponto mais forte está mesmo na bateria, que aguenta várias horas de uso contínuo, ideal para quem passa o dia fora de casa e não quer andar preso a uma tomada. O GPS integrado e a porta USB-C fecham o conjunto.

Pronto a usar assim que sai da caixa

Com Bluetooth integrado, é fácil ligar auriculares ou um teclado sem fios sem lidar com cabos, e mantém ainda a entrada de 3,5 mm para quem prefere fones tradicionais. Com certificação GMS, este tablet dá acesso direto à Play Store e a todas as aplicações Google já conhecidas. Por 75,99€, é um conjunto que cobre praticamente tudo o que se pede a um tablet do dia a dia.

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